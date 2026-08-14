Pîslaru dezvăluie că grila de salarizare a demnitarilor a venit „în plic” de la partide: Am primit-o după consultările de la Cotroceni

Ministrul interimar al Muncii, Drgoș Pîslaru. Foto: Hepta

Grila de salarizare a demnitarilor din noua lege nu a fost făcută de Guvernul Bolojan, ci a venit din partea partidelor care au negociat acordul politic, spune ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. El a povestit că a primit documentul a doua zi după discuțiile de la Cotroceni și a insistat că inclusiv PSD a fost de acord cu varianta transmisă Executivului. Pîslaru a vorbit și despre sporul de 40% pentru proiecte europene acordat primarilor, despre care spune că a fost o cerere expresă a autorităților locale și o „linie roșie” susținută de Olguța Vasilescu.

Întrebat de ce în ultima variantă a legii a fost păstrat sporul de 40% pentru primarii care lucrează cu fonduri europene, Pîslaru a spus că solicitarea a venit chiar din partea structurilor asociative ale autorităților locale.

„Vă pot confirma că a fost o solicitare expresă din partea structurilor asociative ale autorităților publice locale ca să nu se schimbe statutul pe care îl au legat de sporul de fonduri europene de 40%. Dumnealor au cerut în mod explicit să rămână sporul acesta”, a spus ministrul.

Potrivit lui Pîslaru, Olguța Vasilescu a susținut această poziție în timpul negocierilor.

„Doamna președinte Olguța Vasilescu a avut atunci acea discuție în care a precizat că aceasta este o linie roșie”, a declarat el.

Sporul nu va fi însă extins și la demnitarii din administrația centrală. Pîslaru spune că miniștrii și secretarii de stat nu vor beneficia de el.

Pîslaru: „Grila de demnitari este propunerea partidelor”

Ministrul a fost întrebat și despre modul în care au fost stabiliți coeficienții pentru parlamentari, miniștri și secretari de stat și dacă au existat discuții pentru ca parlamentarii să aibă coeficienți mai mari decât secretarii de stat.

Pîslaru spune că, după ce a ajuns ministru și a fost negociat acordul politic cu medierea Administrației Prezidențiale, a primit de la Camera Deputaților un e-mail prin care era informat că liderii grupurilor politice conveniseră deja asupra grilei pentru demnitari.

„Prin urmare, grila de demnitari este propunerea partidelor, ca să fie foarte clar”, a spus el.

Potrivit ministrului, varianta transmisă de partide a fost ulterior analizată împreună cu Banca Mondială. Unele dintre propuneri au putut fi păstrate, în timp ce altele ridicau probleme de echitate și nu au putut fi acceptate din punct de vedere tehnic.

Pîslaru a insistat că forma respectivă nu a fost stabilită de Guvernul Bolojan.

„Grila de demnitari nu a fost pusă de Guvernul Bolojan, ci a fost primită ca parte a acordului dintre cele patru partide parlamentare, cu acordul și inițiativa tuturor partidelor, inclusiv PSD.”

Întrebat direct dacă a primit grila „în plic”, ministrul a răspuns: „Da, a doua zi după ce a fost întâlnirea la Cotroceni pe acest acord am primit grila”.

Varianta primită avea un impact de 15,5 miliarde de lei

Pîslaru a vorbit și despre diferența dintre varianta pe care spune că a primit-o inițial și forma asupra căreia exista un acord politic.

Potrivit ministrului, documentul care i-a fost transmis avea un impact de 15,5 miliarde de lei, în timp ce înțelegerea politică era ca proiectul final să se încadreze într-un impact de 8 miliarde de lei.

„Să fie clar că versiunea pe care eu am primit-o de la domnul Manole era de 15,5 miliarde, în timp ce acordul politic a fost să prezentăm o versiune de 8 miliarde”, a spus Pîslaru.

El a respins astfel comparațiile dintre variantele de proiect care aveau costuri foarte diferite.

„Prin urmare, orice fel de comparație între proiectul lui X și al lui Y, în care se compară un proiect de 15 miliarde și unul de 8 și se zice ce bun era proiectul de 15,5, este nu numai calomnioasă, ci complet mincinoasă”, a spus ministrul.