În 1977, un prinț saudit a dus un aisberg din Alaska în Iowa și voia să trimită și în Arabia, pentru apă. Ideea lui pare genială acum

Aisberg care plutește în derivă, în mare FOTO: Getty Images

Familiile regale din întreaga lume sunt cunoscute pentru extravaganțe menite să impresioneze. În timp ce Cleopatra își invita oaspeții să ia masa din farfurii de aur, regele Henric al VIII-lea al Angliei și regele Francisc I al Franței au construit palate temporare din cărămidă și sticlă pentru o întâlnire. În vremurile moderne însă, asemenea gesturi grandioase au devenit oarecum nejustificate, mai ales atunci când atrag atenția asupra unui lucru pe care lumea încearcă din greu să-l ignore: schimbările climatice.

În 1977, prințul saudit Mohammed bin Faisal, fiul regelui aflat pe tron și șeful Saudi Arabia’s Saline Water Conversion Corporation, a plătit pentru transportarea unui fragment de aisberg din Alaska la o conferință desfășurată în Iowa, stat fără ieșire la mare.

Acolo, invitaților li s-a servit gheață veche de 4.000 de ani în băuturi, pentru a demonstra fezabilitatea planului său de a transporta aisberguri în Arabia, în scopul obținerii de apă potabilă, potrivit New York Times.

Fragmentul fusese desprins din ghețarul Portage, din apropierea orașului Anchorage, cu câteva zile înainte, de o echipă de scafandri ai Marinei SUA. A fost ridicat cu ajutorul unui elicopter, transportat cu avionul până la aeroportul din Anchorage, încărcat apoi pe un zbor comercial către Minneapolis și, în cele din urmă, transportat cu camionul pe ultimii aproximativ 480 de kilometri până la Ames, potrivit unui raport publicat de Science Blog.

Aici avea loc conferința organizată de prințul în vârstă de 42 de ani. Delegații care au sosit la Ames, pe 2 octombrie 1977, pentru Prima Conferință Internațională privind Utilizarea Aisbergurilor, au fost întâmpinați cu bucăți din aisbergul de două tone, folosite pentru a-și răci băuturile. Băuturile erau nectar de caise, din respect pentru practicile religioase ale prințului. Bucăți mai mari de gheață din ghețarul Portage au fost așezate, oarecum neglijent, în boluri pentru punch. Gheața avea aproximativ 4.000 de ani.

De ce să imporți un aisberg în Iowa?

Interesant este că nu era vorba despre o simplă demonstrație de bogăție sau despre îndeplinirea unui capriciu mai vechi. Prințul făcea acest gest pentru a demonstra ceva.

Mohammed bin Faisal își petrecuse deceniul anterior conducând programul național al Arabiei Saudite de desalinizare a apei. La momentul conferinței din Iowa, era probabil persoana care făcuse cel mai mult, oriunde în lume, pentru industrializarea procesului de obținere a apei potabile din apa de mare.

Capacitatea Arabiei Saudite de a susține o populație modernă într-o țară cu aproape nicio sursă naturală de apă dulce era - și într-o mare măsură este și astăzi - rezultatul direct al infrastructurii de desalinizare pe care o construise. Dar știa, din proprie experiență, cât de costisitoare era desalinizarea.

Îndepărtarea sării din apa de mare necesita cantități enorme de energie. În Arabia Saudită, această energie provenea din arderea petrolului, petrol pe care țara îl vindea în rest pe piețele internaționale pentru valută. Fiecare litru de apă desalinizată reprezenta, în esență, atât venitul pierdut din petrolul care ar fi putut fi vândut, cât și costurile substanțiale de construire și exploatare a instalației de desalinizare.

De-a lungul anilor, pe măsură ce populația țării a crescut, a crescut și cererea de apă, împreună cu costul economic al funcționării instalațiilor de desalinizare la o asemenea scară.

Prințul căuta de mult timp alternative, iar în anii 1970 o anumită soluție alternativă era luată foarte în serios de un grup restrâns de ingineri din întreaga lume: recoltarea cantităților uriașe de apă dulce care se pierdeau inutil în ocean în fiecare an, pe măsură ce aisbergurile se desprindeau de Antarctica și Groenlanda.

Iar Alaska găzduiește mii de ghețari, dintre care mulți produc aisberguri printr-un proces numit calving, adică momentul în care bucăți de gheață se desprind din ghețar și ajung în apă.

Calculele susțineau ideea. Un singur aisberg antarctic de mari dimensiuni conține mai multă apă dulce decât consumă majoritatea orașelor într-un an. Dacă un astfel de aisberg ar putea fi transportat în condiții de siguranță către o țară dependentă de desalinizare, protejat cu materiale izolatoare pentru a încetini topirea în timpul călătoriei și apoi topit în mod controlat la destinație, apa rezultată ar putea fi, în principiu, mai ieftină decât apa desalinizată.

Propunerea concretă promovată de prințul Mohammed prevedea transportarea unui aisberg antarctic de 85 de milioane de tone pe o distanță de aproximativ 8.000 de kilometri, prin Oceanul Indian și Marea Roșie, până în Arabia Saudită. Costul estimat era de aproximativ 90 de milioane de dolari.

Ce s-a întâmplat apoi?

Planul nu a fost pus în aplicare.

La încheierea conferinței din Iowa, prințul le-a spus delegaților: „Putem face acest lucru dacă depunem efortul necesar. Poate că vom transporta un aisberg în trei până la cinci ani”. Un articol publicat în aceeași lună de revista Time îl cita prezicând că un aisberg va ajunge în Arabia în termen de trei ani. Dar niciuna dintre aceste predicții nu s-a adeverit.

Provocările tehnice specifice transportării unui bloc plutitor de apă dulce de aproximativ o sută de milioane de tone pe o distanță de 8.000 de kilometri, prin apele calde din apropierea Ecuatorului, s-au dovedit mult mai dificile decât sugeraseră primele modele.

Problema izolării termice era deosebit de dificilă. Nu fusese dezvoltat niciun material de învelire care să poată rezista călătoriei, să păstreze intactă o parte suficient de mare a aisbergului timp de săptămâni în apele tropicale și, în același timp, să fie rentabil la scară largă.

Și problema propulsiei era una serioasă. Niciun remorcher disponibil la acea vreme nu putea trage o masă de asemenea dimensiuni cu o viteză semnificativă împotriva curenților oceanici reali.

Inginerul francez Georges Mougin, care făcuse parte din echipa inițială a prințului Mohammed, a continuat să lucreze discret la această problemă în următorii 30 de ani. Nu a renunțat niciodată cu adevărat la idee.

În 2011, folosind software de modelare 3D, date actualizate despre curenții oceanici furnizate de sateliți și materiale izolatoare îmbunătățite care nu existau în anii 1970, a realizat noi simulări.

Concluzia lui, prezentată la diverse conferințe tehnice, a fost că transportarea aisbergurilor era mai fezabilă decât reușise să demonstreze tentativa din 1977, dar rămânea costisitoare, riscantă și necesita în continuare un angajament politic și financiar specific pe care nicio țară nu fusese dispusă să și-l asume.

La acea vreme, ideea s-a scufundat în profunzimile laboratoarelor și ale cercetărilor academice și abia acum începe să iasă din nou la suprafață.

De ce este reconsiderată acum?

În ultimii ani, desalinizarea nu s-a ieftinit atât de repede pe cât se sperase inițial. Sistemele moderne de osmoză inversă au redus substanțial costurile față de anii 1970, însă energia necesară pentru îndepărtarea sării din apa de mare rămâne, în mod fundamental, foarte mare, iar țările care depind de desalinizare pentru apa dulce continuă să caute alternative.

Între timp, însă, aisbergurile care se topesc în ocean s-au înmulțit și ele. Pierderea masei de gheață din Antarctica și Groenlanda a crescut semnificativ începând din anii 1990. Apa dulce pe care prințul Mohammed propunea să o capteze și să o utilizeze este eliberată în oceanul sărat într-un ritm mai ridicat decât în orice alt moment din istoria înregistrată.

Interesul pentru această idee a reapărut în timpul gravei crize a apei din Cape Town, în 2018, când au fost prezentate mai multe propuneri pentru transportarea unui aisberg antarctic către coasta Africii de Sud. O propunere separată, în 2019, viza Emiratele Arabe Unite. Niciunul dintre proiecte nu a trecut de etapa studiilor de fezabilitate. Ambele au demonstrat însă că ideea nu a dispărut.

Un articol publicat în această săptămână de Anchorage Daily News a revenit asupra poveștii ghețarului Portage din perspectiva Alaskăi, menționând că ingineri din mai multe țări refac în prezent calculele privind transportarea aisbergurilor, ca posibil răspuns la agravarea deficitului de apă dulce din Peninsula Arabică, Africa de Sud și anumite regiuni din Asia.

Deocamdată, nimic nu a fost oficializat, comandat sau construit. Totuși, ideea pe care prințul Mohammed o promova în urmă cu aproximativ 48 de ani nu a murit.

Ea este analizată din nou de oameni care consideră că circumstanțele actuale ar putea impune o astfel de soluție și că logistica ar putea fi mai ușor de gestionat decât era atunci.

Prințul a murit în 2017, fără să fi văzut vreodată un aisberg ajungând în Arabia.

Inginerii care i-au continuat munca încă fac calculele.