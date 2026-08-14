Pedro Sanchez amână până în 2030 închiderea celei mai mari centrale nucleare din Spania

Un muncitor de întreținere inspectează statorul unui generator în timpul unor lucrări de mentenanță în sala turbinelor centralei nucleare Almaraz, în vestul Spaniei, pe 23 aprilie 2026. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Guvernul de la Madrid a prelungit până pe 8 iunie 2030 durata de exploatare a centralei nucleare de la Almaraz, din vestul Spaniei, cea mai mare din ţară, relatează Agerpres. Cele două reactoare de la Almaraz au fost date în exploatare la începutul anilor '80 şi ar fi trebuit închise în 2027 şi 2028.

Guvernul condus de Pedro Sanchez s-a angajat să renunţe la energia nucleară până în 2035. Viitorul celei mai mari centrale atomice spaniole este, însă, văzut complet diferit de cele trei companii proprietare - Iberdola, Endesa şi Naturgy.

Pana majoră de curent care a afectat Spania în aprilie 2035 şi impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra pieţei mondiale a energiei au relansat dezbaterile privind producţia de energie a ţării. Actualul guvern spaniol mizează în mare măsură pe sursele regenerabile cum ar fi cele solare şi eoliene.

În 2025 s-a format un colectiv cetăţenesc intitulat „Da pentru Almaraz, Da pentru Viitor” care susţine prelugirea duratei de viaţă a centralei situate în regiunea Extremadura, afectată de declinul demografic. Gruparea a salutat decretul menţionat ca pe o „veste excelentă”, iar preşedintele său, Fernando Sanchez Castilla, a declarat într-un comunicat că „în sfârşit răsuflăm uşuraţi şi vedem lumina de la capătul tunelului”.

Autoritatea naţională pentru siguranţa nucleară (CSN) a avizat favorabil, în iulie, continuarea funcţionării reactoarelor de la Almaraz, care au asigurat anul trecut 7% din producţia de energie a ţării.

Închiderea centralei în 2027 fusese decisă încă din 2019, însă pana de curent din 2025 i-a determinat pe specialiştii din domeniu să facă presiuni pentru amânare, argumentând că altfel ar fi periclitată furnizarea de energie în ţară.

În deceniul 1980 Spania avea opt centrale, care produceau 38% din energia electrică necesară la nivel naţional. În prezent au rămas cinci, cu un total de şapte reactoare, care reprezintă 19% din producţie conform datelor oficiale.

Sursele regenerabile au asigurat anul trecut aproape 60% din producţie, iar guvernul şi-a stabilit ca obiectiv atingerea unei proporţii de 81% în 2030.