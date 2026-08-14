Două femei au luat acasă un dulap abandonat pe stradă. Când au ajuns acasă, au găsit 86.000 de euro în el

Două femei din Italia au găsit într-un dulap abandonat o sumă mare de bani. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Două femei au descoperit 86.000 de euro într-o piesă de mobilier abandonată pe o stradă din Bologna, în Italia. Acestea au anunţat autorităţile cu privire la descoperire, iar banii au fost revendicaţi de moştenitorul celui care deţinuse mobilierul.

Totul a început la 1 aprilie 2025, când la biroul de obiecte pierdute al Primăriei din Bologna una dintre femei s-a prezentat cu suma de bani găsită în dulapul abandonat. Aceasta a explicat cum şi unde a găsit banii și a cerut informații despre procedura necesară pentru a-i preda, relatează Corriere della Sera.

Apoi, la data de 10 aprilie 2025, au fost sesizaţi oficial carabinierii, iar banii au fost preluaţi de Primărie. În plus, a fost publicat la avizierul oficial al instituției un anunț privind descoperirea.

Conform legii, Primăria putea păstra banii în custodie timp de un an. Dar situația s-a complicat însă după ce suma a fost revendicată atât de cele două femei care o găsiseră, cât și de moștenitorul celui care deţinuse mobila. Astfel funcționarii au deschis o procedură administrativă pentru a stabili cui îi reveneau cei 86.000 de euro.

Însă înainte să fie luată o decizie, cele trei persoane implicate au reușit să ajungă la o înțelegere. Acordul a fost încheiat pe data de 30 iulie 2026 și a fost transmis către Primăria orașului Bologna, împreună cu decizia privind modul în care urma să fie împărțită suma.

În baza acestor documente, primăria le-a restituit banii celor trei solicitanți. Una dintre cele două femei care descoperiseră suma de bani a primit 33.000 de euro. Restul sumei a fost împărțit, conform acordului, între cealaltă femeie și moștenitorul proprietarului mobilei.