Familia copilului din Brăila lovit de un obiect căzut din cer spune că era o dronă și cere despăgubiri. Se acuză și o mușamalizare

În Brăila, un copil pe trotinetă a fost rănit de un obiect care ar fi căzut din cer FOTO: DeBrăila.ro via Antena 3 CNN

Familia băiatului de 12 ani din Brăila, rănit după ce a fost lovit de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta, a depus plângere penală și cere despăgubiri. Avocatul familiei susține că obiectul ar putea proveni de la o dronă și cer ca anchetatorii să stabilească exact ce s-a întâmplat și cine este responsabil.

În acest moment, cazul este cercetat ca vătămare corporală din culpă. Familia cere însă ca ancheta să ia în calcul și infracțiunea de vătămare corporală, dacă se va confirma că obiectul care l-a lovit pe copil provenea de la o dronă.

„Observăm că, dacă se reține că ar fi vorba despre o dronă, în mod valabil aceasta era folosită pentru a vătăma corporal sau a ucide pe cineva, deci faptul că ea s-a prăbușit peste copil nu schimbă intenția cu care ea a fost ridicată”, se arată în plângerea formulată de avocatul Adrian Cuculis.

Familia spune că nu a primit informații timp de luni de zile

Avocatul Adrian Cuculis susține că fragmentul despre care familia crede că ar putea proveni de la o dronă a rămas la locul incidentului, dar că în dosar nu ar exista fotografii ale acestuia.

„Familia băiatului minor lovit din 'senin' de dronă (susţinem noi după audierea filmării) depune plângere penală şi se constituie parte civilă în procesul penal. Deşi bucata de posibilă dronă rămâne la faţa locului, în dosarul de urmărire penală nici urmă de planşe foto cu aceasta. Mai mult, se acuză şi o muşamalizare, fiindcă familiei nu i s-a spus nimic vreme de mai multe luni de zile, probabil în aşteptarea expirării termenului de 3 luni pentru plângerea prealabilă”, a transmis vineri avocatul.

Avocat: băiatul are acum dureri de cap și amețeli

„De dată recentă, copilul acuză dureri de cap şi ameţeli, ca urmare a loviturii ce l-a ţinut în comă”, a mai spus Adrian Cuculis.

Copilul a fost internat mai multe zile în spital după incident și le-a spus ulterior apropiaților că nu își amintește momentul în care a fost lovit.

Familia cere și despăgubiri pentru urmările incidentului. Avocații solicită să fie stabilite exact vătămările suferite și prejudiciul pentru care membrii familiei se constituie părți civile.