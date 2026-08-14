La Cluj-Napoca se construieşte un nou pod, cu 6 milioane de euro. Imagini cu starea deplorabilă în care se află pasarela de acum

1 minut de citit Publicat la 10:37 14 Aug 2026 Modificat la 10:37 14 Aug 2026

La Cluj-Napoca se construieşte un nou pod, cu 6 milioane de euro. Sursa foto: Emil Boc/fb

Autorităţile de la Cluj-Napoca au anunţat că, în oraş, a început construcţia unui nou pod, iar investiţia se ridică la 6 milioane de euro. Lucrările sunt în derulare la noul Pod „Fabricii de Zahăr”, care va fi construit de la zero și va înlocui actuala pasarelă pietonală.

Primarul Emil Boc a spus că "85% din bani sunt din fonduri europene, iar 15% din banii clujenilor".

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"Noul pod va avea o lungime de 78 de metri, două benzi de circulație, trotuare și piste pentru biciclete și va asigura o nouă legătură între cartierele Iris și Bulgaria.

Proiectul include și modernizarea străzii Fabricii de Zahăr, pe tronsonul cuprins între strada Plevnei și Bulevardul Muncii, plantare de arbori, precum și realizarea a 15 locuri de parcare, inclusiv stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Investiția va asigura o conexiune modernă între cartierele Iris și Bulgaria și va contribui la descongestionarea traficului și la creșterea calității vieții în zonă.

Termenul de realizare este de 14 luni, astfel încât în toamna anului 2027 acest pod trebuie să fie gata, cu toate lucrările aferente", a mai transmis Boc.