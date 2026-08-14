Stațiunea Mamaia împlinește 120 de ani: „Mamaia a fost pentru noi, constănțenii, gustul de vacanță, gustul de libertate”

Imagine din conferință. Foto: Captură Antena 3 CNN

Staţiunea Mamaia împlinește 120 de ani, iar aniversarea vine într-un moment important pentru viitorul turismului românesc. Stațiunea-simbol a litoralului are nevoie să-și recapete strălucirea prin investiții, viziune și colaborarea dintre mediul privat și autorități. Antena 3 CNN, alături de organizațiile de management al destinațiilor turistice de pe litoral, lansează o dezbatere dedicată soluțiilor concrete pentru revitalizarea staţiunii Mamaia și construirea unui viitor pe măsura istoriei sale.

„Înțelegem că județul Constanța, ca destinație turistică riverană românească, este una dintre cele mai mari destinații ale României. Acest lucru înseamnă că potențialul de creștere de la an la an nu este foarte mare. Trebuie o creștere construită în timp, constantă și prin îmbunătățirea imaginii județului, atât pe piața națională, cât și prin penetrarea piețelor internaționale. Un deficit pe care îl are în acest moment județul Constanța, din punct de vedere al promovării turistice, este prezența în piețele internaționale, deși au început în ultimii ani să se facă eforturi în acest sens. Este nevoie de o constanță mare, există, este nevoie de eforturi susținute în acest sens și de investiții în promovare internațională.

Fără dorința de a critica pur și simplu, este o constatare. Se întâmplă să avem bugetul de promovare turistică al României mult sub țări mult mai mici ca suprafață și ca număr de locuitori. De exemplu, cel puțin pe statistica anului 2025, inclusiv Malta depășea bugetul de promovare a României. Ceea ce este o problemă, pentru că, oricâtă finanțare ar pleca din partea ATE-urilor județene sau a celor locale, prin OMD-uri, în campanii internaționale, este nevoie de un efort susținut pentru a promova în primul rând România, iar apoi destinațiile din România”, a explicat Petruț Gheorghiță, manager destinație OMD Constanța.

Pe parcursul anilor, s-au tăiat aproape de tot fondurile și pentru prezențe la târguri și pentru promovare prin spoturi la televiziuni sau la rețele mari internaționale sau în zona de online. Suntem însă la momentul în care o sărbătorim pe Mamaia la 120 de ani.

Conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan, profesor emerit la Universitatea „Ovidius” din Constanța, spune că Mamaia a fost „gustul de vacanță” al constănțenilor.

„În primul rând, că Mamaia a fost pentru noi, constănțenii, gustul de vacanță, gustul de libertate, gustul de frumos. Veneam pe jos aici, făceam plajă, mergeam, înotam și mergeam apoi acasă, fericiți că este un loc în care doar noi eram și cu gândurile și visurile noastre. Asta a fost Mamaia, Mamaia constănțenilor. Ea a fost însă prioritate națională când s-a construit Mamaia, de fapt, un simplu pavilion, în 1906”, a spus ea.

Evenimentul „MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, organizat de Antena 3 CNN, are loc vineri, 14 august 2026, în stațiunea Mamaia, Piațeta Cazino Mamaia – scena Mamma Mia, și este moderat de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.