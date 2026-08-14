Mașinile de epocă, vedetele aniversării de 120 de ani a stațiunii Mamaia: Un Ford din 1929 a fost expus la malul mării

La Mamaia au fost prezente și mașini de epocă, dar și costume din perioada începutului secolului 20. Foto: Antena 3 CNN

Staţiunea Mamaia împlinește 120 de ani, iar aniversarea vine într-un moment important pentru viitorul turismului românesc. Antena 3 CNN, alături de organizațiile de management al destinațiilor turistice de pe litoral, au discutat, în cadrul conferinței „MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, despre cum poate stațiunea-simbol a litoralului să-și recapete strălucirea și competitivitatea. Înainte de conferință, au fost prezente și mai multe mașini de epocă, care aproape că împlinesc și ele 100 de ani.

„Noi suntem fericiți, o sărbătorim pe bătrânică, o sărbătorim pe Mamaia. Cum spuneam în promo-ul acestei ediții, a iubit-o și tataia, au iubit-o și părinții noștri. Noi eram topiți după ea și acum se pregătesc ca și cei mici să o îndrăgească. Ca urmare, are nevoie, într-adevăr, de viață nouă stațiunea și o să vorbim despre asta în dezbaterea de astăzi, împreună cu autorități, cu operatorii din turism, pentru că nu e așa. Tot ce se întâmplă în această stațiune e despre distracție, despre relaxare, despre viața de familie, despre experiențe, despre felul în care poți să pui mai multă viață, cum spuneam, într-un loc cu istorie”, a explicat realizatorul Antena 3 CNN, Adrian Ursu.

La Mamaia au fost prezente și mașini de epocă, dar și costume din perioada începutului secolului 20.

„Și, apropo de istorie, avem și piese astăzi. Una dintre ele este aici. O să mai vină și alte mașini de epocă, o să avem costumele din perioada de început de secol 20. Îl avem și pe Ovidiu. Felicitări pentru piesa asta cu care ai venit astăzi. Își sărbătorește centenarul în curând. Uite, Mamaia are 120 de ani. Mașina ta face în 3 ani suta.

Da, acum are 97 de ani, este fabricație 1929”, a fost începutul discuției dintre Adrian Ursu și Ovidiu.

Totuși, Ovidiu recunoaște că restaurarea unei mașini de epocă durează destul de mult.

„În momentul în care vrei să restaurezi o mașină, trebuie să te pregătești că va dura foarte mult o restaurare făcută cum trebuie, dar după care întreținerea nu este chiar așa costisitoare. Doi ani mi-ai zis că a durat restaurarea acestui Ford”, a explicat el.

Evenimentul „MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, organizat de Antena 3 CNN, are loc vineri, 14 august 2026, în stațiunea Mamaia, Piațeta Cazino Mamaia – scena Mamma Mia, și este moderat de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.