Economistul-şef Concordia anunţă "posibilitatea unei recesiuni" în România: Consumul privat a dus la scăderea economiei

Economistul-şef Concordia anunţă "posibilitatea unei recesiuni" în România. Foto: Getty Images

În semestrul I din 2026, Produsul Intern Brut al României a scăzut cu 0,8% comparativ cu semestrul I 2025, pe seria brută, şi cu 1,6% pe seria ajustată sezonier. În acest context, Iulian Lolea, economist șef Confederația Patronală Concordia, spune că rezultatul "întărește și mai mult posibilitatea unei recesiuni ușoare în 2026".

“Datele privind creșterea economică în T2 2026 au arătat o evoluție slabă, cu o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut de 0,4% pe seria brută și o stagnare față de trimestrul anterior. Această dinamică este în concordanță cu evoluția slabă a vânzărilor cu amănuntul, ceea ce arată că, cel mai probabil, consumul privat a fost cel care a condus la scăderea economiei.

"Este un rezultat ușor sub așteptările noastre, care întărește și mai mult posibilitatea unei recesiuni ușoare în 2026. Pentru întreg semestru, scăderea a fost de 0,8%.

Pentru semestrul al doilea, ne așteptăm la o evoluție ușor mai bună, susținută atât de semnale de stabilizare, reducerea inflației către 6% în T3 și revenirea ușoară a încrederii firmelor și populației, cât și de factori concreți de creștere: reluarea cheltuielilor publice amânate din prima parte a anului și finalizarea PNRR, cu infuzie de fonduri europene. Doar în aceste condiții putem estima că anul 2026 se va încheia cu o recesiune ușoară, apropiată de -0,5%", a afirmat Iulian Lolea.

Acesta a anunţat şi de ce anume depinde îmbunătățirea activității economice.

"Îmbunătățirea activității economice în S2 2026 depinde puternic și de condițiile externe, dar și de consolidarea încrederii odată cu numirea unui nou guvern. Totodată, este extrem de importantă continuarea eforturilor pentru ajustarea deficitului bugetar și pentru menținerea ratingului de țară. Acestea rămân condițiile esențiale pentru orice viitoare revenire a creșterii economice", a mai spus Iulian Lolea, economist șef Confederația Patronală Concordia.

Ce arată datele INS

Produsul Intern Brut (PIB) s-a menţinut nemodificat în trimestrul II 2026 faţă de trimestrul I 2026, în termeni reali, în timp ce comparativ cu trimestrul II din 2025 a scăzut cu 0,4% pe seria brută şi cu 2% pe serie ajustată sezonier, relatează Agerpres.

În semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,8% comparativ cu semestrul I 2025, pe seria brută şi cu 1,6% pe seria ajustată sezonier.

„Ca urmare a revizuirii seriei brute trimestriale aferente Produsului intern brut datorită includerii noii valori pentru trimestrul II 2026, seria ajustată sezonier a fost recalculată pentru a surprinde efectul economic al noii observaţii statistice. Prin urmare, indicii de volum au fost revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, publicată în comunicatul de presă nr. 173 din 9 iulie 2026”,a menționat INS.

Astfel, rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,7% la 99,6%, rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 100,8% la 100,9%, iar rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, nu au fost revizuite (100%).

De asemenea, nici rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, nu au fost revizuite (98,1%), în timp ce rezultatele trimestrului I 2026, comparativ cu trimestrul IV 2025, au fost revizuite de la 100% la 99,9%.