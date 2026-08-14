Jumătate din energia produsă vineri în România a fost asigurată din fotovoltaice. 2800 MW, cât 4 reactoare de la Cernavodă

2 minute de citit Publicat la 12:09 14 Aug 2026 Modificat la 12:09 14 Aug 2026

Sursele regenerabile furnizează 44% din electricitatea UE. Foto: Getty Images

Energia solară asigură peste jumătate din producția de energie din România, vineri dimineață. Panourile fotovoltaice au furnizat peste 2.800 de MW în Sistemului Energetic Național (SEN), cât patru reactoare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, potrivit datelor publicate de Transelectrica în timp real.

La o zi după ce a fost oprită Unitatea 2 de la Cernavodă din cauza secetei pe Dunăre, la primele ore ale dimineții, energia solară compensează din plin pierderea celor 700 de MW.

Astfel, la data de 14 august 2026, la ora 11:39, datele Transelectrica arătau că în România se produc 5.483 de megawați, după cum urmează:

51.27% Foto - 2810 MW;

16.88% Hidrocarburi - 925 MW;

14.34% Cărbune - 786 MW;

8.54% Eolian - 468 MW;

7.85% Hidro - 430 MW;

1.00% Biomasa - 55 MW;

0.13% Instalatii de stocare - 7 MW;

0.00% Nuclear - 0 MW;

La ora 11:52, producția de energie solară era în creștere:

51.92% Foto - 2875 MW;

16.69% Hidrocarburi - 924 MW;

14.36% Cărbune - 795 MW;

8.09% Eolian - 448 MW;

7.78% Hidro - 431 MW;

1.03% Biomasa - 57 MW;

0.13% Instalatii de stocare - 7 MW;

0.00% Nuclear - 0 MW;

La ora 12:00, energia solară se apropia de 2.900 de MW:

52.15% Foto - 2886 MW;

16.59% Hidrocarburi - 918 MW;

14.06% Cărbune - 778 MW;

8.20% Eolian - 454 MW;

7.86% Hidro - 435 MW;

1.07% Biomasa - 59 MW;

0.07% Instalatii de stocare - 4 MW;

0.00% Nuclear - 0 MW;

Foto: captură Transelectrica

Bolojan: Sistemul energetic e stabil

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat semnarea deciziei de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcționării fără probleme a unităților de la Cernavodă, după ce reactorul 2 a fost oprit joi din cauza secetei pe Dunăre.

„Sistemul energetic este stabil după ce ieri, din cauza scăderii debitului Dunării, a fost necesară oprirea controlată a Unității 2 a Centralei de la Cernavodă. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național.

Pe termen scurt, împreună cu Dispecerul Energetic Național, am luat măsuri ca energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, să fie compensată prin producție hidro, eoliană, pe cărbune și importuri”, a declarat Ilie Bolojan.

Reactorul 2 de la Cernavodă a fost deconectat total, joi la prânz, iar criza energetică din ţară se amplifică.

Producţia de energie nucleară este zero în acest moment, astfel că ţara noastră trebuie să găsească soluţii de urgenţă pentru a nu se ajunge la blackout.

Radu Gabor, inginer-șef pe securitate nucleară la centrală, a afirmat că România va trebui să importe masiv energie electrică în orele de vârf.

Oprirea celor două reactoare de la Cernavodă a forțat România să apeleze la măsuri de urgență și să se orienteze din nou pe cărbune pentru a-și acoperi măcar o parte din necesarul de energie.