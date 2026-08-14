Dan Voiculescu: „AI-ul este o unealtă, nu un stăpân”. Apel pentru un model etic românesc în fața revoluției inteligenței artificiale

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu lansează una dintre temele majore ale următorilor ani: cum protejăm omul într-o lume în care inteligența artificială avansează cu o viteză fără precedent? Într-o postare publicată pe blogul său, acesta susține că revoluția inteligenței artificiale este deja un fapt obiectiv, care nu poate și nici nu ar trebui oprit. Beneficiile pot fi uriașe, de la accelerarea progresului în medicină, educație și cercetare până la economisirea unor importante resurse de timp și energie.

În același timp însă, profesorul avertizează că progresul tehnologic nu poate înlocui reflecția etică și reperele morale.

„Cu cât AI avansează mai repede, cu atât devin mai urgente teme precum: «cum protejăm omul?»; «ce rămâne specific uman?»”, scrie Dan Voiculescu, subliniind că acestea nu mai sunt întrebări teoretice, ci probleme cu efecte practice imediate.

În opinia sa, omenirea are nevoie de o analiză profundă a consecințelor economice, spirituale și etice ale inteligenței artificiale. Transformările vor afecta întreaga societate, de la piața muncii și educație până la libertatea individuală și raportarea omului la tehnologie.

De asemenea , domnul profesor observă că asemenea dezbateri se poartă deja tot mai intens în Statele Unite și, într-o măsură mai redusă, în Europa, în timp ce în spațiul public românesc tema raportului dintre inteligența artificială și demnitatea umană este încă aproape absentă.

România nu dispune, în prezent, de resursele necesare pentru a influența decisiv cursul revoluției tehnologice globale, apreciază profesorul, amintind lipsa investițiilor strategice în cercetare și inovare din ultimele decenii. Există însă un domeniu în care România poate avea o contribuție proprie: construirea și promovarea unui model etic de raportare la inteligența artificială.

Un asemenea model ar trebui să evite deopotrivă teama nejustificată de tehnologie și entuziasmul lipsit de discernământ.

Ideea centrală formulată de Dan Voiculescu este tranșantă: „AI-ul este o unealtă, nu un stăpân.”

Inteligența artificială poate deveni unul dintre cele mai puternice instrumente create vreodată de om, dar nu poate substitui conștiința umană. Tocmai această delimitare ar trebui, în opinia profesorului, să stea la baza viitoarelor dezbateri și reglementări.

„Demnitatea umană trebuie garantată”, afirmă profesorul Dan Voiculescu.

De aici pornește și întrebarea pe care acesta o adresează publicului și care ar putea deveni punctul de plecare al unei dezbateri mult mai ample în societatea românească: Ce înseamnă, concret, garantarea demnității umane în epoca inteligenței artificiale?

Profesorul Dan Voiculescu îi invită pe cititori să își formuleze propriile răspunsuri și anunță că va reveni, în zilele următoare, cu propria perspectivă asupra principiilor prin care omul trebuie protejat în raport cu evoluția accelerată a inteligenței artificiale.