România obţine un credit de 120 milioane euro de la BERD pentru majorarea producţiei de energie regenerabilă

România obţine un credit de 120 milioane euro de la BERD pentru majorarea producţiei de energie regenerabilă. Foto: Getty Images

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) sprijină tranziţiei României la energia curată cu un pachet de finanţare de până la 120 milioane euro pentru dezvoltarea, construcţia şi exploatarea proiectului Părău 2 al companiei Econergy: o centrală solară fotovoltaică de 342 MW şi un sistem de stocare în baterii de 150 MW/300 MWh în Braşov, se arată într-un comunicat al creditorului, preluat de Agerpres.

Acest proiect va majora producţia de energie regenerabilă, va ajuta la creşterea flexibilităţii reţelei şi va consolidarea securităţii energetice a României, a informat BERD.

UE sprijină împrumutul BERD

Potrivit sursei citate, finanţarea este alcătuită dintr-un împrumut BERD tip A de până la 57 milioane euro şi împrumut BERD tip B de până la 63 milioane euro (care include o garanţie pentru serviciul datoriei de 3,6 milioane euro furnizată de băncile comerciale Privredna banka Zagreb şind NLB). Proiectul este co-finanţat de BSTDB (Banca de Dezvoltare şi Comerţ a Mării Negre), OTP Bank şi Exim Banca Românească, ca parte a unui pachet de finanţare a datoriei de până la 229 milioane euro.

Uniunea Europeană sprijină împrumutul BERD A/B printr-o garanţie de portofoliu pentru acoperirea primei pierderi furnizată de programul InvestEU, care acoperă până la 115 milioane euro şi ajută la atenuarea riscurilor asociate expunerii substanţiale a proiectului la venitul comerciantului.

Prin combinarea generării de energie solară cu stocarea în baterii, proiectul va sprijini integrarea unei cantităţi mai mari de energie regenerabilă variabilă în sistemul de electricitate al României. Sistemul de stocare în baterii va contribui la transferul energiei solare produse către perioadele cu cerere ridicată şi va susţine serviciile auxiliare şi de echilibrare ale României, sporind flexibilitatea reţelei şi reducând dependenţa de combustibilii fosili pentru acoperirea vârfurilor de consum, a informat BERD.