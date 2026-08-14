„Adevărata provocare începe după apus”. Canicula a crescut producția de energie solară în Europa cu până la 17%. Soluția pentru seară

Canicula a crescut producția de energie solară în Europa cu până la 17%. Foto: Getty Images

Energia solară a ajutat serios rețelele electrice din Europa în timpul valurilor de căldură din această vară, când consumul a crescut puternic din cauza aerului condiționat. O analiză realizată de think-tank-ul Ember arată că producția solară a fost cu până la 17% mai mare în zilele caniculare din iunie și iulie, scrie Euronews.

Creșterea a venit exact într-un moment în care cererea de electricitate urca rapid. În timpul valurilor de căldură, consumul poate crește cu până la un sfert, în principal pentru răcirea locuințelor și clădirilor.

Agenția Internațională pentru Energie estimează că răcirea spațiilor, în special prin aparate de aer condiționat și ventilatoare, a reprezentat aproximativ 7% din consumul mondial de electricitate în 2022. Chiar și în țările unde aerul condiționat nu este foarte răspândit, zilele cu temperaturi extreme duc de obicei la vârfuri de consum.

În Franța, de exemplu, în timpul valurilor de căldură de la începutul verii 2025, consumul de seară a fost cu 25% peste media din afara sezonului, în principal din cauza folosirii aerului condiționat.

Solarul a produs mai mult exact când consumul a crescut

Potrivit Ember, în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie, cererea zilnică de electricitate a crescut cu până la 28% în Italia, 23% în Ungaria, 14% în Franța și 13% în Spania, comparativ cu zilele de dinainte.

În același timp, energia solară a fost singura sursă importantă care a avut rezultate „mai bune decât de obicei”. Față de alte zile din iunie și iulie, producția zilnică medie de energie solară în timpul valurilor de căldură a fost cu 17% mai mare în Franța și Ungaria, cu 5% mai mare în Spania și aproximativ la același nivel în Italia.

„Solarul face deja mare parte din treabă în timpul valurilor de căldură, dar adevărata problemă începe după apus”, spune Chris Rosslowe, analist senior în energie la Ember.

Motivul este simplu: seara, cererea pentru răcire rămâne ridicată, însă producția solară scade. În acel moment, rețeaua devine mai dependentă de centralele pe gaz, care produc energie mai scumpă.

Canicula și seceta pun probleme și celorlalte surse de energie

Valurile succesive de căldură au venit la pachet cu o secetă severă în mare parte din Europa, iar efectele se văd deja în producția de electricitate. În România, nivelul extrem de scăzut al Dunării a dus la oprirea completă a centralei nucleare de la Cernavodă. Unitatea 1 fusese oprită încă de la sfârșitul lunii iulie, iar pe 13 august a fost oprit și ultimul reactor aflat în funcțiune, pentru că debitul Dunării nu mai permitea asigurarea răcirii în condițiile necesare. Cele două reactoare de la Cernavodă asigură în mod normal aproximativ 20% din producția de electricitate a României.

Autoritățile au încercat în ultimele săptămâni să mențină suficientă apă în zona de captare prin dragaje, detonarea unor obstacole și lucrări pentru redirecționarea debitului, inclusiv cu ajutorul unor barje încărcate cu piatră, însă nivelul Dunării a continuat să scadă. Țara noastră trebuie acum să acopere o parte mai mare din consum din alte surse și din importuri.

Probleme similare au apărut și în alte state. În Ungaria, nivelul redus al Dunării a obligat centrala nucleară de la Paks să își reducă drastic producția, iar în regiunea Alpilor hidroenergia s-a apropiat de minime istorice. Seceta a afectat chiar și centralele pe combustibili fosili: în Polonia, producția unei centrale pe cărbune a fost redusă din cauza nivelului foarte scăzut al Vistulei.

În același timp, prețurile energiei electrice au crescut puternic în timpul valurilor de căldură de la sfârșitul lunii iunie și începutul lui iulie: cu 119% în Ungaria, 44% în Franța, 13% în Italia și 7% în Spania față de zile comparabile din săptămânile anterioare.

Bateriile ar putea fi cheia pentru orele de seară

Specialiștii spun că această situație arată de ce Europa are nevoie de mai multe sisteme de stocare a energiei.

Bateriile pot păstra surplusul de electricitate produs de panourile solare în timpul zilei și îl pot trimite în rețea seara, când consumul rămâne ridicat, dar Soarele nu mai produce energie.

„Dacă solarul salvează ziua, bateriile pot salva seara”, spune Rosslowe.

Potrivit acestuia, combinația dintre energie solară și stocare este una dintre cele mai clare soluții pentru a face sistemul energetic european mai rezistent în verile tot mai fierbinți. Pe măsură ce producția solară crește în zilele caniculare, iar alte surse întâmpină probleme, energia ieftină produsă în timpul zilei poate fi păstrată și folosită atunci când rețeaua are cea mai mare nevoie.