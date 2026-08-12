Politico: UE nu este pregătită pentru seceta din aceste zile. Europa nu are suficiente rezerve strategice pentru o astfel de criză

Imagine cu albia secată a Dunării în zona locului de trecere cu bacul spre Ostrov si Silistra,Chiciu, judetul Calarasi. Foto: Inquam Photos/Ovidiu Micsik

Ploaia s-a oprit în primăvară și de atunci nu a mai revenit deloc. Din Franța și până în Cehia, recoltele fermierilor se ofilesc, iar fondurile UE de urgență se epuizează rapid, deoarece astfel de mecanisme de ajutor au fost concepute pentru un singur astfel de scenariu de dezastru, nu pentru o criză continuă, care se repetă deja în fiecare an. Astfel, deși seceta a devenit o constantă a agriculturii europene, UE este mereu luată prin surprindere informează Politico.

Ajutoarele de urgență pentru fermierii afectați de secetă acoperă pierderile fermierilor, dar contribuie foarte puțin la supraviețuirea recoltelor pe termen lung.

Astfel, în ciuda tuturor subvențiilor UE acordate pentru agricultură, niciun ban nu este garantat fermierilor în caz de secetă. Fiecare ajutor este improvizat, decis la momentul respectiv. Concomitent, Comisia Europeană arată că nu își poate permite un fond permanent decât dacă țările membre contribuie cu mai mulți bani, ceea ce niciun stat nu s-a oferit dispus să facă, până în acest moment, arată Politico.

În Cehia, din martie și până în aprilie s-au înregistrat doar 32 de milimetri de precipitații - a fost cea mai secetoasă primăvară din ultimii 60 de ani.

A urmat apoi un sezon de caniculă unde s-au înregistrat temperaturi de până la 50 de grade, la nivelul solului.

„În unele cazuri, culturile de porumb nu au putut produce nimic care să poată fi folosit ca furaj pentru animale”, a declarat Jan Doležal, din cadrul companiei de lobby Camera Agricolă a Republicii Cehe.

Chiar și 900 de milioane de euro e o sumă „ridicolă” pentru acoperirea pierderilor provocate de secetă. „Bani de semințe”

Unul din principalele subiecte de dezbatere din cadrul negocierilor asupra viitorului buget pentru agricultură al UE îl reprezintă acum găsirea unui răspuns la o astfel de criză ciclică, caracterizată prin daune (provocate de secetă), urmate de despăgubiri și repetarea scenariului în următorul sezon cald.

O variantă luată în calcul o reprezintă folosirea unui fond de urgență, inclus în bugetul post-2028, pentru situațiile de criză economică (căderea piețelor, prăbușirea prețurilor, importurile ieftine care inundă piața, depistarea unor focare de boli infecțioase etc.). Majoritatea guvernelor europene ale țărilor afectate de secetă doresc ca un astfel de fond să poată fi accesat automat în situația în care recoltele sunt grav lovite de secetă.

Răspunsul Comisiei: Nicio sumă realistă nu ar acoperi daunele, într-un astfel de scenariu.

„Chiar și 900 de milioane de euro ar fi, efectiv, bani de semințe”, a declarat comisarul european pentru Agricultură Christophe Hansen. „Dacă am lua în calcul tot ceea ce cer țările (afectate), e o sumă ridicolă”, a adăugat oficialul european.

Seceta afectează în special țările din centrul Europei, inclusiv România

Valul de căldură și seceta afectează în special centrul Europei. În Ungaria, recoltele de vară sunt cu 10-20% sub media ultimilor ani. Ministerul maghiar al Agriculturii a precizat că instrumentele de ajutor ale UE pur și simplu nu au ținut pasul cu schimbările climatice.

Șase țări din regiunea centrală a Europei - România, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia și Bulgaria - solicită UE modificarea prevederilor privind ajutoarele oferite pentru acoperirea daunelor provocate de intemperii. Cele șase țări cer ca aceste ajutoare să poate fi acordate când un fermier pierde o cincime din recoltă, față de o treime, cât e prevăzut în prezent, iar banii să fie acordați înainte de întocmirea documentației, pe motiv că, în acest moment, „ajutoarele vin prea târziu”.

Christophe Hansen consideră că banii europeni pentru astfel de situații să fie folosiți mai degrabă pentru implementarea unor soluții pe termen lung, decât doar pentru acoperirea pierderilor fermierilor. Printre soluțiile propuse sunt crearea unei infrastructuri de irigații și inițierea unei campanii de asigurare, susținute de Banca Europeană de Investiții, prin care anii răi pentru agricultură să fie acoperiți de prime, mai degrabă decât de fonduri de urgență.

Însă „nu vom găsi niciodată suficienți bani”, a spus comisarul european pentru Agricultură, dacă țările mai bogate ale UE nu vor contribui mai mult la bugetul comun al blocului comunitar.

Restricții la apă pe 70% din teritoriul Franței, din cauza secetei

În Franța, canicula a afectat grav producția de porumb. Industria franceză se așteaptă la cea mai mică recoltă de porumb din ultimul sfert de secol – o scădere de 30% într-un singur an.

Aproape 70% din teritoriul Franţei este vizat de măsuri privind restricţionarea utilizării apei din cauza unei secete care s-a agravat în urma valurilor de caniculă repetate care s-au abătut asupra acestei ţări în ultimele trei luni, a precizat luni guvernul, anunţând o şedinţă de criză pentru miercuri, informează AFP, preluată de Agerpres.

''Pe fundalul unei secete deosebit de intense care s-a abătut aspra Franţei, efectele schimbărilor climatice continuă să accentueze presiunea asupra resurselor de apă'' şi ''aproape 70% din teritoriul francez face obiectul unor restricţii privind utilizarea apei'', a precizat Ministerul pentru Tranziţie ecologică.

Pe 9 august, 99 de departamente, adică întreg teritoriul metropolitan al Franţei, se află, cel puţin, la pragul de alertă. Printre acestea, 76 de departamente au fost plasate în situaţie de criză, cel mai ridicat nivel, iar 21 sunt în alertă sporită.

În cazul situaţiei de criză, apa este rezervată unei utilizări prioritare: sănătate, securitate civilă, apă potabilă, salubritate. Începând cu nivelul alertă şi alertă sporită, sunt aplicate restricţii privind udarea grădinilor şi a spaţiilor verzi, umplerea pisicinelor, spălarea maşinilor şi irigarea culturilor.

În Germania, Rinul riscă să fie „rupt în două”, din cauza secetei

Rinul ar putea deveni în curând imposibil de navigat pe anumite porțiuni din Germania, dacă nivelul apei continuă să scadă din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor. O asociație din industria transportului fluvial avertizează că fluviul ar putea ajunge, practic, să fie împărțit în două.

Nivelul apei se află la minime record de la sfârșitul lunii iulie, în timp ce Germania, la fel ca alte state europene, trece printr-o serie de valuri de căldură, scrie France24.

Navele de marfă au reușit până acum să continue transporturile pe Rin, fluviu care traversează una dintre cele mai importante regiuni industriale ale celei mai mari economii europene, însă sunt obligate să circule cu încărcături mai mici, ceea ce crește costurile.

O eventuală oprire a navigației pe anumite porțiuni ale Rinului ar reprezenta o nouă lovitură pentru economia Germaniei, care se confruntă deja cu probleme provocate de scumpirea energiei pe fondul războiului din Iran și de tarifele impuse de Statele Unite.