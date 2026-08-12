Antena 3 CNN Externe Serviciul de securitate al Ucrainei anunţă că trei nave de război au fost lovite în atacul asupra portului rusesc Novorossiisk

Serviciul de securitate al Ucrainei anunţă că trei nave de război au fost lovite în atacul asupra portului rusesc Novorossiisk

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 23:24 12 Aug 2026 Modificat la 23:24 12 Aug 2026
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Imagine dintr-un videoclip care prezintă o dronă navală ucraineană apropiindu-se de o navă aparținând "Flotei Fantomă", în apele care duc spre Portul Novorosiisk. Sursa foto: Telegram/Volodimir Zelenski

Serviciul de securitate SBU al Ucrainei a anunţat miercuri că forţele Kievului au atacat trei nave de război şi alte instalaţii într-un atac cu drone şi rachete asupra bazei navale ruseşti de la Novorossiisk de la Marea Neagră, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Un comunicat al SBU pe Telegram a precizat că două dintre nave, fregatele Amiral Essen şi Amiral Makarov, transportau rachete ruseşti Kalibr. A treia era o navă de patrulare.

"Atacul asupra acestei baze are o semnificaţie strategică", se arată în comunicat.

"SBU reduce sistematic capacitatea Rusiei de a controla Marea Neagră şi de a-şi folosi forţele navale pentru a purta războiul împotriva Ucrainei", se mai arată în comunicat.

Ucraina a lovit oraşul-port rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, într-un atac masiv cu drone în noaptea de marţi spre miercuri, atac care, potrivit preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a ţintit acolo baza navală rusă, în timp ce surse ruseşti vorbesc de asemenea despre avarierea a două terminale pentru exportul de cereale, au relatat miercuri agenţiile Reuters şi EFE.

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, regiune unde se află oraşul Novorossiisk, a declarat că un val masiv de atacuri ucrainene a vizat zona şi a ucis cel puţin două persoane, inclusiv un copil de 8 ani.

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Etichete: Serviciul de Securitate al Ucrainei nave de razboi atac Novorossiisk Volodimir Zelenski

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