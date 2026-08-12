Mai multe țări europene vor să-și deporteze migranții ilegali în Uganda. Țara africană va găzdui primul centru de „transfer ” în 2027

Țările europene vor să-i deporteze pe migranții ilegali ajunși pe continent într-o țară terță, care să devină un hub pentru astfel de practici de deportare. Uganda ar urma să găzduiască, în 2027, primul centru pentru migranții aflați în situație neregulamentară transferați din Europa, în cadrul unui plan elaborat de cinci state membre ale Uniunii Europene, potrivit informațiilor obținute de ekathimerini.com.

Surse diplomatice au declarat că negocierile pentru un acord cu statul african au ajuns într-un stadiu avansat. Inițiativa este promovată de Germania, Austria, Țările de Jos, Danemarca și Grecia și ar presupune acordarea unor compensații financiare Ugandei. Propunerea pornește de la ideea că mulți migranți ar prefera să se întoarcă voluntar în țările lor de origine decât să rămână în Uganda.

Miniștrii din cele cinci țări urmează să se întâlnească la Copenhaga, pe 4 septembrie, pentru a evalua progresele negocierilor. Echipe tehnice sunt așteptate să călătorească în Africa înainte de sfârșitul lunii pentru discuțiile finale. Ruanda rămâne principala variantă alternativă, în timp ce Kenya, care fusese de asemenea luată în calcul, pare să fi fost exclusă.

Program-pilot

Centrul ar urma să funcționeze inițial ca program-pilot și să găzduiască între 5.000 și 10.000 de migranți ale căror cereri de azil au fost deja respinse în țările în care au ajuns pentru prima dată. Planul prevede selectarea unor bărbați adulți care au provocat probleme în centrele de primire și exclude copiii.

După cum a relatat sursa citată, primul centru temporar de detenție pentru migranți, descris drept „centru de returnare”, ar urma să înceapă să funcționeze în timpul președinției Greciei la Consiliul Uniunii Europene, care începe în iulie 2027.

Inițiativa este un proiect comun al Germaniei, Țărilor de Jos, Austriei, Danemarcei și Greciei și se bazează pe noul Regulament al UE privind returnarea. În baza acestuia, persoanele ale căror cereri de azil au fost respinse pot fi transferate în centre din afara UE, în timp ce autoritățile organizează returnarea lor în țările de origine, dacă refuză să plece voluntar.

Inițiative similare ale Regatului Unit, care vizau Ruanda, și ale Italiei, care vizau Albania, s-au confruntat cu obstacole juridice importante. Noul cadru legislativ a fost adoptat în iunie tocmai pentru a răspunde unor asemenea dificultăți.

Ministrul migrației și azilului, Thanos Plevris, care se ocupă de acest subiect, a pregătit un plan care servește drept bază pentru discuțiile cu omologii săi europeni. Într-un interviu acordat Breitbart și republicat de Donald Trump pe Truth Social, Plevris a invocat un sondaj care, potrivit acestuia, arată că „30% se opun politicii noastre pentru că o consideră o politică împotriva drepturilor omului, 35% sunt de acord cu politica, iar 35% vor o politică mai strictă”.