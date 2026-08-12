Rusia oferă Chinei tehnologia pentru submarine greu de detectat. Avertismentul unui fost contraamiral: "Va slăbi un avantaj al SUA"

Contraamiralul în retragere Mark Montgomery a declarat că Moscova ar putea furniza Beijingului tehnologii care fac submarinele chineze mai greu de detectat . Foto: Getty Images

Un fost contraamiral american avertizează că Rusia ar putea furniza Chinei tehnologie pentru reducerea semnalelor acustice ale submarinelor, ceea ce ar putea diminua unul dintre principalele avantaje militare ale SUA în războiul submarin și ar complica capacitatea Marinei americane de a detecta navele chineze în cazul unui conflict în jurul Taiwanului, potrivit Fox News.

Contraamiralul în retragere Mark Montgomery a declarat că Moscova ar putea furniza Beijingului tehnologii care fac submarinele chineze mai greu de detectat de Marina SUA, ceea ce ar putea eroda un avantaj militar important al americanilor în contextul tensiunilor privind Taiwanul: „Rusia îi furnizează Chinei tehnologii extrem de importante. Se presupune că îi oferă tehnologie pentru reducerea semnăturii acustice a submarinelor”, a declarat Montgomery.

El a spus că forțele ruse furnizează Partidului Comunist Chinez (PCC) tehnologie pentru reducerea semnăturii acustice a submarinelor, un domeniu în care China încearcă de mult timp să-și îmbunătățească capacitățile. Un astfel de transfer, a avertizat el, ar putea slăbi un avantaj esențial al SUA în războiul subacvatic – un decalaj care a favorizat mult timp forțele americane.

„Orice diminuare a avantajului nostru asimetric în războiul subacvatic este o chestiune foarte importantă”, a avertizat el.

De ce interesele SUA în Pacific sunt amenințate

Marina SUA afirmă că forța sa de submarine se bazează pe superioritatea tehnologică și capacitatea de a opera discret pentru a-și menține avantajul subacvatic, în timp ce China continuă să aibă puncte slabe în ceea ce privește propulsia și reducerea semnăturii acustice a submarinelor, chiar dacă își modernizează rapid flota.

Tehnologia de reducere a semnăturii acustice diminuează zgomotul produs de un submarin, făcându-l mai greu de detectat și urmărit. Sprijinul Rusiei în acest domeniu ar putea ajuta Beijingul să reducă decalajul, complicând capacitatea Marinei SUA de a identifica submarinele chineze într-un posibil viitor conflict privind independența Taiwanului față de PCC.

„Cooperarea militară dintre China și Rusia respectă în mod constant principiile nealianței, neconfruntării și neîndreptării împotriva unor terți, jucând un rol semnificativ în protejarea suveranității și securității ambelor țări și în menținerea păcii și stabilității internaționale și regionale”, a transmis ambasada într-un comunicat pentru Fox News. „Sperăm ca părțile relevante să privească obiectiv și rațional cooperarea militară chino-rusă și să înceteze speculațiile nefondate.”

Ambasada a declarat că Taiwanul este o chestiune internă a Chinei și a îndemnat SUA să contribuie la menținerea stabilității în relația bilaterală și în strâmtoarea Taiwan.

Avertismentul lui Montgomery reflectă îngrijorări exprimate de amiralul Samuel Paparo, comandantul Comandamentului Indo-Pacific al SUA, care a declarat în fața Comisiei pentru Serviciile Armate a Senatului, în aprilie 2025, că China primea „posibil sprijin din partea Rusiei în ceea ce privește reducerea semnăturii acustice a submarinelor”.

Paparo a spus că sprijinul acordat de China efortului de război al Rusiei – inclusiv prin furnizarea de mașini-unelte și cipuri de generație mai veche – face parte dintr-un schimb mai amplu, în cadrul căruia Moscova oferă la rândul său asistență în domenii militare în care deține avantaje importante.

Acest schimb reflectă aprofundarea unei relații în care Rusia și China își furnizează tot mai mult capacități pe care cealaltă țară nu le deține, a spus Montgomery.

„Această relație tranzacțională pune în pericol Statele Unite și cei mai importanți aliați și parteneri ai săi”, a declarat el.

Paparo a lansat un avertisment similar în noiembrie 2024, afirmând că se aștepta ca Rusia să furnizeze Chinei tehnologii pentru submarine care ar putea contribui la reducerea avantajului american în domeniul subacvatic. El a descris relația dintre Moscova și Beijing drept o „simbioză tranzacțională”.

Între timp, China a ajutat Rusia să-și refacă baza industrială de apărare în timpul războiului din Ucraina. Paparo le-a spus senatorilor că Beijingul a furnizat 70% dintre mașinile-unelte și 90% dintre cipurile de generație mai veche care au permis Moscovei să-și refacă mașina de război.

Montgomery a spus că sprijinul Chinei depășește aceste livrări. „Și apoi China a susținut întregul efort”, a spus Montgomery, referindu-se la creșterea investițiilor străine directe chineze și a schimburilor comerciale cu Rusia, precum și la componentele utilizate în rachetele balistice, de croazieră și hipersonice ale Moscovei.

Acest sprijin a contribuit la menținerea în funcțiune a economiei și mașinii de război a Rusiei, susține Montgomery.

Moscova furnizează tot mai mult Beijingului tehnologii militare

În schimb, a spus el, Moscova îi furnizează tot mai mult Beijingului tehnologii militare pe care anterior ezita să le împărtășească – inclusiv presupusul sprijin pentru reducerea semnăturii acustice a submarinelor.

În octombrie 2024, Departamentul Trezoreriei a declarat că o companie rusă din industria de apărare a coordonat producția dronelor de atac Garpiya în fabrici din China, folosind motoare și componente fabricate în China, înainte ca armele să fie transferate Rusiei pentru a fi utilizate în Ucraina.

Rusia a oferit Beijingului și o asistență militară mai directă. O investigație RUSI din 2025, bazată pe contracte și corespondență rusești divulgate, a constatat că Moscova a acceptat să echipeze și să instruiască un batalion aeropurtat chinez și să transfere tehnologii care ar putea ajuta Beijingul să dezvolte pe cont propriu capacități similare.

Ca să descurajeze o eventuală invazie chineză, Taiwanul construiește flote întregi de drone zburătoare și ambarcațiuni de atac fără pilot, mizând pe o strategie pe care comandanții americani o numesc „hellscape”: copleșirea forței invadatoare cu valuri de drone, rachete și artilerie, până când o debarcare amfibie devine prea riscantă pentru a mai fi încercată.