Un război între China și SUA va duce la escaladare nucleară, avertizează experții: "Nu se face suficient pentru a preveni asta"

Publicat la 11:59 28 Mai 2026 Modificat la 11:59 28 Mai 2026

În scenariul unei confruntări militare între SUA și China, armata fiecăreia din ţări va fi susceptibilă să desfăşoare operaţiuni de amploare împotriva centrelor de comandă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un conflict între SUA şi China cu privire la Taiwan ar putea duce la o escaladare nucleară, este concluzia unui important centru de cercetare în domeniul apărării, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Într-o evaluare strategică publicată înaintea celei mai mari reuniuni anuale pe tema apărării în Asia, care va avea loc în Singapore în acest weekend, Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la Londra, afirmă că lumea se află în pragul unei noi curse a înarmării nucleare "cu regiunea Asia-Pacific în centrul său".

În scenariul unei confruntări militare între SUA și China, armata fiecăreia din ţări va fi susceptibilă să desfăşoare operaţiuni de amploare împotriva centrelor de comandă şi de comunicaţii ale părţii adverse, susține studiul citat.

"Statele regionale şi cele cu interese strategice îşi extind arsenalele nucleare, în timp ce statele care nu deţin arme nucleare îşi dezvoltă capacităţi de lovire convenţionale cu rază lungă acţiune: aceste două tendinţe pun sub semnul întrebării stabilitatea strategică", se arată în raportul IISS.

Taiwanul, conflictul din Iran şi incertitudinile legate de angajamentele SUA în regiune ar urma să ocupe un loc de frunte în cadrul Dialogului Shangri-La organizat de IISS.

Această conferinţă informală este preconizată să se desfăşoare între 29 şi 31 mai, reunind un panel eclectic de miniştri, generali, şefi ai serviciilor de informaţii, diplomaţi, analişti şi producători de arme.

Evenimentul intervine după summitul între preşedintele chinez Xi Jinping şi omologul său american Donald Trump la începutul acestei luni şi care a stârnit o oarecare îngrijorare la Taipei cu privire la angajamentul SUA de a ajuta insula democratică să se apere.

Beijingul nu a exclus niciodată recurgerea la forţă pentru a prelua controlul asupra Taiwanului, dar a declarat, de asemenea, că ar prefera o "reunificare paşnică". Guvernul din Taiwan respinge revendicările de suveranitate ale Beijingului.

China şi-a intensificat presiunile asupra Taiwanului prin consolidarea prezenţei sale militare în jurul insulei, menţinând Taipei în stare de alertă maximă în aşteptarea unor noi mişcări din partea Chinei după acest summit.

Posibil scenariu al unui conflict în Taiwan

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, va lua cuvântul la conferinţa de la Singapore sâmbătă; China nu a confirmat încă prezenţa ministrului său al apărării, Dong Jun.

Raportul de 156 de pagini al IISS analizează evoluţia doctrinelor militare din regiune, precum şi un posibil scenariu al unui conflict în Taiwan.

Chiar dacă forţele americane şi chineze au obiective diferite într-un scenariu legat de Taiwan - chinezii urmărind să ţină la distanţă SUA şi pe aliaţii acestora, în timp ce Statele Unite - să consolideze rezilienţa Taiwanului -, este de aşteptat ca ambele părţi să lanseze operaţiuni de amploare în toate domeniile militare.

"Un conflict cu China ar putea duce la o escaladare, posibil până la un nivel nuclear, având în vedere importanţa strategică a Taiwanului pentru Beijing", menţionează documentul,

"În prezent, există puţine dovezi publice care să sugereze că cele două armate înţeleg măsurile necesare pentru a preveni o astfel de situaţie sau reguli de angajament care ar împiedica ambele părţi să-şi vizeze reciproc nodurile-cheie de comandă, control, comunicaţii, informatică, informaţii, supraveghere şi recunoaştere", se arată în evaluare.

"Perspectiva unei escaladări nucleare va continua, aşadar, să planeze ameninţător asupra oricărui conflict major între SUA şi China", avertizează studiul IISS.

Amintim că Donald Trump a avertizat Taiwanul să nu își declare oficial independența față de China, după vizita de stat de două zile de la Beijing, unde a purtat discuții îndelungate cu Xi Jinping. Președintele american a spus că nici el, nici omologul său chinez nu își doresc un război.