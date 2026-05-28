Miruță anunță semnarea unui contract de drone pentru Armată de 31 de milioane de euro prin SAFE. Producătorul e o firmă din Germania

2 minute de citit Publicat la 11:46 28 Mai 2026 Modificat la 11:46 28 Mai 2026

Dronă Vector produsa de Quantum Systems. Ministrul interimar al Apărării a anunțat semnarea unui contract de aproximativ 31 de milioane de euro cu firma germană. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat, joi, semnarea unui contract între instituția sa și compania germană Quantum Systems, pentru dotarea armatei române cu aparate fără pilot.

"Ministerul Apărării Naționale tocmai a semnat cu Quantum Systems contractul de furnizare a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, în condițiile aprobate de Parlament prin programul SAFE.

Valoarea contractului este de 30.700.000 euro fără TVA și presupune livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) și a 15 kit-uri Scorpion, care transformă sistemul din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”.

Conform contractului, toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere.

Sistemele contractate astăzi se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de co-producție în România.

În ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE, în cazul acestui proiect am găsit soluții pentru a depăși obstacolele legale apărute în ultimele zile", a precizat Radu Miruță.

Miruță spunea miercuri că e posibil ca unele contracte pe SAFE să nu fie semnate până la termenul limită

Conform terminologiei militare, sistemele Mini UAS clasa I se referă la echipamente constând în drone, mijloace de control și asigurare a legăturii radio, destinate misiunilor de recunoaștere și supraveghere.

Firma semnatară, Quantum Systems, a fost fondată cu 11 ani în urmă, în Germania și, conform informațiilor din surse deschise, s-a concentrat inițial pe producerea de drone pentru agricultură.

Ulterior, după invazia rusă în Ucraina, Quantum Systems s-a specializat pe drone pentru apărare.

Cu o zi în urmă, Radu Miruță declara că nu știe dacă toate contractele SAFE vor fi semnate până duminică.

Ministrul a indicat că va ști câte contracte sunt semnate până la termenul limită - sfârșitul lunii curente - "atunci când va fi cerneala pe ele".

Miruță a mai spus că unele firme au luat în glumă cerințele formulate de ministerele de resort.

"Noi avem niște seturi extraordinar de clare după votul în Parlament, care spun unde să se facă produsele, cât (la sută) trebuie să facă firmele respective producție în România, care sunt costurile și ce condiții trebuie să îndeplinească produsele respective.

Miruță: Unele companii au crezut că e o glumă

Suntem în situația în care toate aceste firme vin cu documente prin care încearcă să demonstreze (că îndeplinesc) cerințele pe care Parlamentul României le-a impus.

Pe măsura ce aceste cerințe sunt îndeplinite, trecem la semnarea contractelor (...) Până la termenul de duminică seara vom semna atâtea contracte câte îndeplinesc condițiile.

Repet, suntem într-o situație în care firmele încearcă să convingă Ministerul Apărării, Ministerul de Interne că îndeplinesc condițiile cerute. Nu e foarte simplu.

Au crezut ca e o glumă. Nu e glumă", a spus Radu Miruță, miercuri.