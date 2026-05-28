Ilie Bolojan merge vineri în Republica Moldova, în vizită oficială. Va avea întâlniri cu Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu

Modificat la 09:54 28 Mai 2026

Publicat la 09:54 28 Mai 2026

<1 minut de citit Publicat la 09:54 28 Mai 2026 Modificat la 09:54 28 Mai 2026

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, merge vineri într-o vizită oficială în Republica Moldova, unde va avea discuții atât cu Președintele Maia Sandu, cât și cu șeful Guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, scrie Agerpres.

Potrivit unui anunț al Guvernului, discuțiile se vor concentra asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României îl acordă Republicii Moldova.

Premierul demis va participa, în aceeași zi, la evenimentul „Primării puternice. Localități dezvoltate”, în cadrul căruia va susține o alocuțiune și, totodată, va vizita Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României, precum și Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”.

De asemenea, cei doi șefi de Guvern vor vizita Alianța Franceză în Republica Moldova/Camera de comerț și industrie Franceză în Republica Moldova.

Șeful Executivului de la București va fi însoțit în această vizită de către șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.