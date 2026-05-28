Urmează cinci ani de caniculă extremă. Experții ONU avertizează că valurile de căldură vor fi tot mai intense în Europa

Publicat la 09:17 28 Mai 2026

Europa se confruntă deja cu un prim val de căldură. FOTO: Agerpres

Temperaturile medii globale ar urma să se mențină „la niveluri record sau aproape record” în perioada 2026-2030, existând o probabilitate de 75% ca media acestor cinci ani să depășească cu peste 1,5°C nivelurile preindustriale, a avertizat joi ONU, potrivit Le Figaro.

Potrivit buletinului Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) privind prognozele climatice globale anuale și decadale, realizat de Serviciul Meteorologic al Regatului Unit, există de asemenea o probabilitate de 86% ca unul dintre anii dintre 2026 și 2030 să depășească recordul pentru cel mai cald an înregistrat vreodată, deținut în prezent de anul 2024.

„Un episod El Niño este prevăzut pentru sfârșitul anului 2026, ceea ce crește șansele ca anul următor, 2027, să devină următorul an record”, a declarat Leon Hermanson, autorul principal al buletinului, care sintetizează prognozele furnizate de 13 institute diferite.

Previziunile privind temperatura medie pe cinci ani în centrul Pacificului tropical indică, potrivit OMM, „o tendință către condiții El Niño”, în special în 2027 și 2028.

El Niño se caracterizează prin creșterea temperaturilor la suprafața oceanului în centrul și estul Pacificului ecuatorial. Fenomenul apare de obicei la fiecare doi până la șapte ani și durează aproximativ nouă până la douăsprezece luni.

Ultimul episod El Niño, din 2023 și 2024, a făcut ca acești ani să fie cei mai călduroși înregistrați vreodată. Acest fenomen ciclic influențează, în lanț, clima globală timp de mai multe luni.

Previziunile vin în contextul în care Europa se confruntă deja cu un prim val de căldură din acest an. Franța a avut luni cea mai călduroasă zi de mai înregistrată vreodată, a anunțat agenția meteo din Hexagon.

Zone întinse din Europa sunt cuprinse de un "dom de căldură", ceea ce îi determină pe oficiali să emită avertizări sanitare și să impună restricții privind munca în aer liber.

Specialiștii din Europa au avertizat asupra unei călduri excepționale, deoarece temperaturile record determinate de un „dom de căldură” împing temperaturile mult peste normele sezoniere pe întreg continentul.