Cod galben de vijelii și grindină în mai multe județe, până la noapte. HARTA zonelor vizate

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 07:27 27 Mai 2026 Modificat la 07:27 27 Mai 2026
Cod galben de vijelii și grindină în mai multe județe. Foto: Getty Images

Mai multe judeţe din Maramureş, nordul Transilvaniei şi cea mai mare parte a Moldovei se vor afla, începând de miercuri de la ora 12:00, sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică.

Alerta meteo intră în vigoare de la ora 12.00 și este valabilă până diseară, la ora 23.00.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din a doua parte a zilei în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat peste 80 km/h, averse torenţiale, descărcări electrice şi pe alocuri grindină de mici şi medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp.

Judeţele marcate cu Cod galben sunt Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Satu Mare, Suceava şi Vaslui. 

 

avertizare meteo avertizare meteo ANM vijelii cod galben

