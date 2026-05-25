După ce a cumpărat întreaga producție de la zăcământul Afrodita, Egiptul devine poartă de export pentru gazul cipriot spre Europa

2 minute de citit Publicat la 13:03 25 Mai 2026 Modificat la 13:03 25 Mai 2026

Zăcământul Afrodita a fost descoperit în 2011. FOTO:Getty Images

QatarEnergy și ExxonMobil au semnat un acord cu Egiptul pentru transportul gazului extras din largul Ciprului către instalațiile egiptene de lichefiere, de unde ar urma să fie exportat spre Europa. Este cel mai recent semn că Egiptul devine principalul centru energetic din estul Mediteranei, scrie Euronews.

QatarEnergy a semnat un acord cu ExxonMobil și Ministerul Petrolului și Resurselor Minerale din Egipt pentru a analiza modul în care gazul descoperit în largul Ciprului ar putea fi dezvoltat și exportat prin infrastructura deja existentă a Egiptului.

Memorandumul de înțelegere, semnat de ministrul petrolului Karim Badawi, plasează compania energetică de stat din Qatar în centrul unei inițiative mai ample de conectare a zăcămintelor de gaze offshore ale Ciprului cu facilitățile de export ale Egiptului și cu cumpărătorii europeni.

QatarEnergy a transmis că acordul va analiza viitoare oportunități de creștere și posibile aranjamente comerciale folosind infrastructura de gaze a Egiptului, care deservește atât consumatorii interni, cât și piețele internaționale.

Cipru nu are propriile instalații de lichefiere, ceea ce înseamnă că gazul extras din zăcămintele sale offshore trebuie mai întâi transportat prin conducte submarine către Egipt. Acolo, gazul este procesat și lichefiat înainte de a fi trimis pe mare către piețele europene.

Cipru încearcă de peste zece ani să transforme descoperirile sale offshore în exporturi comerciale. Președintele Nikos Christodoulides a declarat că ultimele acorduri marchează un moment decisiv, prin care țara trece de la explorare la exploatarea resurselor sale de gaze naturale.

Egiptul devine poartă de export pentru gazul cipriot spre Europa

Egiptul și-a asigurat deja un rol central în acest plan. În aprilie, partenerii din zăcământul cipriot Afrodita au semnat un acord pe 15 ani pentru vânzarea întregii cantități recuperabile de gaze naturale din rezervor către Egyptian Natural Gas Holding Company, cu opțiunea de prelungire a înțelegerii pentru încă cinci ani.

Acel acord, împreună cu cel semnat joi, arată cum Egiptul devine principala rută de ieșire pentru gazul cipriot. Înțelegerea se bazează și pe parteneriatul deja existent dintre QatarEnergy și ExxonMobil în Cipru.

Cele două companii sunt partenere în Blocul 10, unde descoperirea Glaucus, făcută în 2019 și estimată la aproximativ 105 miliarde de metri cubi de gaze naturale, este una dintre cele mai importante descoperiri offshore ale Ciprului.

O a doua descoperire în același bloc, Pegasus, a fost identificată în 2025, iar în martie consorțiul a declarat oficial că ambele zăcăminte sunt viabile comercial, cu rezerve combinate de aproximativ 198 miliarde de metri cubi de gaz.

Directorul general al QatarEnergy, Saad Sherida Al Kaabi, a declarat că acordul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea cooperării energetice regionale în estul Mediteranei.

Ruta ar putea fi importantă și pentru Europa, care caută surse mai diversificate de gaze după ce invazia Rusiei în Ucraina a perturbat fluxurile energetice tradiționale. Gazul cipriot nu va schimba singur echilibrul energetic al Europei, dar ar putea adăuga o nouă opțiune de aprovizionare din estul Mediteranei.

Planul se află încă într-o etapă timpurie. Nu a fost luată nicio decizie finală de investiție, iar detalii precum legăturile de infrastructură și termenii comerciali urmează să fie stabilite. Dacă obiectivul pentru 2028 va fi respectat, acesta ar marca primele exporturi de gaze ale Ciprului și apariția unei noi rute de aprovizionare pentru Europa.