Un inginer Google a demisionat după 20 de ani, speriat de modul în care AI a transformat compania

2 minute de citit Publicat la 10:00 24 Mai 2026 Modificat la 10:00 24 Mai 2026

Lowrie s-a alăturat companiei Google în 2006. Foto: Getty Images

Un fost angajat Google spune că a simțit că „nu își mai găsește locul” în companie din cauza ritmului accelerat în care inteligența artificială era introdusă în activitatea de zi cu zi. Matt Lowrie, un inginer software din Colorado, a decis să se pensioneze anticipat la 55 de ani, după aproape două decenii petrecute în cadrul gigantului tech, potrivit Business Insider.

Lowrie s-a alăturat companiei Google în 2006, într-o perioadă pe care o descrie drept una „extrem de interesantă”, în care angajații aveau libertatea de a experimenta și de a încerca idei noi. A lucrat inițial în zona software-ului 3D, iar ulterior a fost implicat în mai multe proiecte importante, inclusiv aplicații web, Google Now și servicii cloud.

Totul s-a schimbat însă în ultimii ani, când compania a început să pună un accent tot mai mare pe integrarea inteligenței artificiale în produse și în procesul de dezvoltare software.

Lowrie spune că a privit cu scepticism utilizarea AI pentru scrierea codului

Deși era interesat de machine learning, Lowrie spune că a privit cu scepticism utilizarea AI pentru scrierea codului. Se temea că tehnologia ar putea înlocui complet anumite locuri de muncă și, mai ales, nu avea încredere deplină în rezultatele generate de sistemele automate.

După zeci de ani petrecuți programând, experiența folosirii AI i s-a părut lipsită de satisfacție profesională.

„Aveam impresia că îi cer altcuiva să scrie codul în locul meu, iar apoi doar corectam ce nu funcționa”, a explicat el.

Colegii mai tineri au adoptat mai ușor tehnologia AI

Inginerul spune că își formase, în timp, propriul mod de lucru și propriile metode de rezolvare a problemelor, iar adaptarea rapidă la noile instrumente bazate pe inteligență artificială i s-a părut dificilă. În același timp, colegii mai tineri păreau să adopte mult mai ușor aceste tehnologii.

„Am simțit că, dacă aceasta este direcția în care merge Google, poate că pur și simplu sunt prea bătrân pentru companie”, a mărturisit el.

În noiembrie 2025, și-a dat demisia și s-a pensionat anticipat. Spune că a fost o decizie bine calculată, pentru care s-a pregătit financiar ani la rând.

Paradoxal, abia după ce a plecat din companie a început să descopere și avantajele inteligenței artificiale. Având mai mult timp pentru proiecte personale, a început să experimenteze diferite instrumente AI și a realizat că acestea îi pot crește productivitatea.

Fostul inginer spune că nu regretă decizia

De exemplu, a folosit Gemini pentru a crea o aplicație care îl ajuta să găsească meciuri de la Cupa Mondială în funcție de echipă și oraș. A desenat pe hârtie cum și-ar dori să arate interfața aplicației, iar AI-ul a reușit să reproducă aproape exact ceea ce își imaginase.

„Mi-ar fi luat ore întregi să fac asta manual”, spune el.

Lowrie povestește că experiența l-a făcut să își îmbunătățească inclusiv modul în care formulează cerințele pentru sistemele AI. A realizat că trebuie să ofere descrieri foarte detaliate pentru a obține rezultatele dorite.

Ca exemplu, își amintește că a vrut să îi trimită fratelui său o imagine amuzantă generată de AI, cu baschetbalistul Stephen Curry ținând un tort aniversar. Prima comandă oferită sistemului a generat o imagine nereușită, iar ulterior a fost nevoit să explice exact poziția, expresia și modul în care sportivul trebuia să țină tortul.

Consideră că AI pune o presiune prea mare asupra angajaților

Astăzi, fostul inginer spune că nu regretă deloc decizia de a pleca de la Google. Consideră că ritmul cursei globale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale pune o presiune uriașă asupra angajaților din industrie.

„Nu mai am stresul de a încerca să înțeleg și să folosesc modele AI complexe în timp ce trebuie să respect termene limită la muncă”, afirmă el.

„Nu am niciun regret.”