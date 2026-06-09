O versiune a Claude Mythos, programul AI „prea periculos” pentru a fi făcut public, va fi totuși lansată

Atât Fable, cât și Mythos, care sunt, în esență, același model, dar cu niveluri diferite de protecție și acces. Foto: Profimedia Images

Anthropic a anunțat că va pune la dispoziția publicului larg Claude Fable 5, care este o versiune a lui Claude Mythos, programul AI considerat prea puternic pentru a fi făcut public. Compania americană a precizat că Fable va fi lansat cu măsuri de protecție și limitări pentru utilizatori, avertizând totuși că „lansarea unui model atât de capabil implică riscuri”, relatează BBC.

Claude Mythos a stârnit agitație în rândul liderilor din tehnologie, finanțe și administrație atunci când a fost lansat în regim privat, în aprilie, pentru testare și evaluare. Unele personalități importante au considerat că instrumentul este atât de puternic încât ar putea reprezenta un risc pentru securitatea financiară, deși alții au pus sub semnul întrebării cât de mult din entuziasmul generat reprezintă marketing și cât reprezintă realitate.

Anthropic a anunțat marți că Fable va fi lansat cu măsuri de protecție și limitări pentru utilizatori, deși a avertizat că „lansarea unui model atât de capabil implică riscuri”.

„Capacitățile lui Fable depășesc cele ale oricărui model pe care l-am pus vreodată la dispoziția publicului larg”, a adăugat compania.

Atunci când Mythos a fost oferit pentru prima dată unui grup restrâns de organizații pentru evaluare, Anthropic a explicat că procedează astfel deoarece instrumentul era atât de inteligent încât putea deveni periculos, având capacitatea de a exploata vulnerabilități sau de a compromite sisteme informatice.

Ministrul canadian al Finanțelor, François-Philippe Champagne, a declarat pentru BBC în aprilie că atenția acordată lui Mythos este justificată, parțial pentru că este vorba despre „necunoscutul necunoscut”.

Între timp, în pofida procesului intentat de Anthropic împotriva Departamentului Apărării al SUA din cauza refuzului companiei de a permite utilizarea guvernamentală a instrumentelor sale AI, agenții guvernamentale americane au testat, la rândul lor, Mythos.

Se așteaptă ca Anthropic să devină în curând o companie listată la bursă, în condițiile în care evaluarea sa privată se apropie de un trilion de dolari. Demonstrarea constantă a unor capabilități AI mai performante și mai extinse îi consolidează atractivitatea pentru investitori.

Companiile care utilizează Mythos au raportat 10.000 de vulnerabilități

Compania a anunțat marți și că aproximativ 150 de grupuri care au avut acces anticipat la Mythos vor primi acum acces la Claude Mythos 5, care nu include limitări în domeniile securității cibernetice sau biologiei, în funcție de modul specific de utilizare al fiecărei organizații.

Până în prezent, grupurile și companiile care utilizează Mythos au raportat către Anthropic identificarea a peste 10.000 de vulnerabilități critice de securitate în propriile sisteme.

Anthropic a precizat că accesul extins este deocamdată limitat la „un grup restrâns de apărători cibernetici și furnizori de infrastructură”, însă este de așteptat să fie extins în curând.

„Intenționăm să extindem accesul la Mythos 5 printr-un program mai amplu de acces de încredere”, a transmis compania.

Atât Fable, cât și Mythos, care sunt, în esență, același model, dar cu niveluri diferite de protecție și acces, pot funcționa „nesupravegheat”, executând sarcini primite de la oameni pe perioade mai lungi de timp decât orice model Claude anterior, a mai precizat Anthropic.

„Industria AI are o pedală de accelerație, dar nu are și o pedală de frână”

Săptămâna trecută, cofondatorul Anthropic, Jack Clark, a declarat pentru BBC Newsnight că dezvoltarea capabilităților instrumentelor AI avansează atât de rapid încât societatea ar trebui să aibă posibilitatea de a încetini ritmul progresului tehnologic. „Trebuie să existe opțiunea de a lua piciorul de pe accelerație și de a-l pune pe frână. În acest moment, industria AI are o pedală de accelerație, dar nu are și o pedală de frână”, a spus Clark. Anthropic a precizat că institutul său intern de cercetare intenționează să studieze această problemă în colaborare cu alte organizații și să ia măsuri pentru a contribui la construirea unor mecanisme "credibile" de încetinire sau suspendare a dezvoltării, fără să ofere însă detalii suplimentare.