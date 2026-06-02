Anthropic a depus documentele pentru listarea la bursă. Compania ar putea debuta cu o valoare de un trilion de dolari

Anthropic a anunțat luni că a depus documentația pentru o ofertă publică inițială (IPO), pregătind terenul pentru o vânzare de acțiuni care ar putea seta valoarea companiei la aproximativ un trilion de dolari, în timp ce aceasta concurează cu rivalul său OpenAI, potrivit CNN.

Compania nu a stabilit încă numărul de acțiuni pe care le va vinde și nici prețul acestora. Cu toate acestea, declarația de înregistrare confidențială depusă la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) deschide calea „pentru o ofertă publică inițială propusă a acțiunilor noastre ordinare”, a declarat Anthropic.

Anthropic este una dintre cele trei listări la bursă din domeniul inteligenței artificiale foarte așteptate în acest an, alături de OpenAI și SpaceX, oferind investitorilor de retail oportunitatea de a investi în unele dintre cele mai valoroase startup-uri AI și oferind investitorilor timpurii șansa unor câștiguri de miliarde de dolari.

SpaceX și-a dezvăluit planurile de listare la bursă la sfârșitul lunii trecute, deși nu a precizat cât intenționează să atragă sau care ar putea fi valoarea companiei.

„Cea mai mare concentrare de capital pre-IPO adusă simultan pe piață din istorie”

Însă două depuneri de documente care ar putea conduce la evaluări de ordinul unui trilion de dolari într-un interval atât de scurt „reprezintă cea mai mare concentrare de capital pre-IPO adusă simultan pe piață din istorie”, a declarat Harrison Rolfes, analist senior pentru companii aflate în stadiu avansat la PitchBook, într-un e-mail.

O ofertă publică inițială ar oferi, de asemenea, prima imagine concretă asupra datelor financiare ale companiei, într-un context în care îngrijorările privind o posibilă bulă speculativă în domeniul AI s-au intensificat în ultimul an.

Valoarea Anthropic a crescut vertiginos în acest an, de la 380 de miliarde de dolari în februarie la 965 de miliarde de dolari în mai, iar compania a încheiat acorduri de miliarde de dolari cu giganți tehnologici.

În aprilie, de exemplu, compania a declarat că va investi peste 100 de miliarde de dolari în tehnologia Amazon Web Services pentru a antrena și opera popularul său agent AI, Claude.

Totuși, criticii se întreabă dacă finanțarea nu depășește cererea reală din piață. Dacă Anthropic s-ar lista la bursă, Wall Street ar avea acces la o imagine mult mai detaliată asupra segmentelor sale de afaceri, inclusiv asupra produselor care generează cele mai mari venituri, prin intermediul rapoartelor financiare periodice.

„Fereastra anului 2026 fie va deveni cel mai important ciclu de IPO-uri de la era dot-com încoace, fie cea mai costisitoare lecție despre diferența dintre narațiune și fundamente economice pe care piețele publice au oferit-o vreodată”, a mai scris Rolfes.

În luna mai, în premieră, mai multe afaceri au utilizat Anthropic decât OpenAI

Anthropic a devenit un jucător important în domeniul inteligenței artificiale. Instrumentul său Claude Code a devenit rapid unul dintre preferatele dezvoltatorilor software după lansarea de anul trecut, iar de atunci compania a introdus noi instrumente care încearcă să reproducă succesul Claude Code și în alte industrii, precum serviciile financiare.

Compania fintech Ramp a raportat că, în luna mai, mai multe afaceri au utilizat Anthropic decât OpenAI pentru prima dată. Cea mai recentă rundă de finanțare a ridicat, de asemenea, evaluarea companiei peste cea de 852 de miliarde de dolari raportată de OpenAI în martie.

Însă creșterea sa a adus și provocări. La începutul acestui an, compania a fost implicată într-un conflict cu Casa Albă și Departamentul Apărării al SUA privind utilizarea tehnologiei sale. Pentagonul a declarat Anthropic drept un „risc pentru lanțul de aprovizionare” și, practic, a exclus-o de pe lista furnizorilor acceptați.

Puternicul model AI Mythos a generat preocupări legate de securitatea cibernetică atât în cadrul guvernului, cât și pe Wall Street.

Claude, în fruntea clasamentului aplicațiilor din App Store-ul Apple

Deși Claude este popular în rândul companiilor și dezvoltatorilor software, el a câștigat teren și în rândul consumatorilor. Claude a ajuns în fruntea clasamentului aplicațiilor din App Store-ul Apple la începutul acestui an și era a doua cea mai populară aplicație luni, după ChatGPT al OpenAI.

Totuși, se confruntă cu o concurență nouă din partea OpenAI și Google, ambele companii actualizând și îmbunătățindu-și propriile instrumente de programare asistată de AI.

ChatGPT este, de asemenea, mult mai popular în rândul publicului larg decât Claude, potrivit firmei de analiză Emarketer. Doar 5,4% dintre utilizatorii de internet din SUA vor folosi Claude în acest an, comparativ cu 36,6% care sunt așteptați să utilizeze ChatGPT și 27,4% care vor utiliza Gemini de la Google, potrivit companiei.

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a declarat luni după-amiază pentru CNBC că OpenAI se va lista la bursă „atunci când vom considera că are sens”, respingând ideea că există o cursă între companiile AI pentru a realiza primul IPO.

„Cred că există o competiție pentru a livra cea mai bună tehnologie și pentru a construi cea mai bună afacere, dar listarea la bursă este un eveniment de finanțare și nu cred că ne concentrăm asupra momentului în care va avea loc”, a spus Altman.