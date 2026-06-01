The Guardian: Home Office a trimis scrisori inclusiv unor copii de cinci ani, informându-i că trebuie să părăsească Marea Britanie

Copii de numai cinci ani și membri ai familiilor unor lucrători străini din domeniul îngrijirii, aflați legal în Regatul Unit în baza unor vize de muncă, au primit notificări de la autoritățile britanice prin care li se cere să părăsească țara. Cazurile vizează soți și copii care au intrat legal în Marea Britanie înainte de înăsprirea regulilor de imigrație și care locuiesc în Regat ca persoane aflate în întreținerea titularilor de vize, deși aceștia din urmă își păstrează dreptul de ședere și de muncă.

The Guardian scrie despre mai multe scrisori trimise de autoritățile britanice unor copii, prin care aceștia sunt informați că trebuie să părăsească Regatul Unit. O scrisoare a fost trimisă unei femei însărcinate în șase luni, care locuiește în Regatul Unit împreună cu soțul ei, prin care este informată că trebuie să îl părăsească și să se întoarcă în țara sa de origine. Copiii au părinți aflați în Regatul Unit cu vize pentru lucrători în domeniul îngrijirii, care până în martie 2024 le permiteau să își aducă partenerii sau copiii în țară.

„Suntem complet șocați că familia noastră a primit aceste scrisori”, a declarat Varuni Arachchige, o lucrătoare în domeniul îngrijirii din Perth, Scoția, al cărei soț lucrează într-o fabrică. Cei doi copii ai lor, în vârstă de opt și cinci ani, se descurcă foarte bine la școală și sunt integrați în comunitatea locală.

Arachchige are o diplomă în chimie și o calificare postuniversitară în chimie analitică obținute în țara de origine a familiei, Sri Lanka, precum și un master la Universitatea din Dundee în sustenabilitate și securitatea apei.

Soțul ei este absolvent de științe fizice și matematică. El și copiii sunt persoane aflate în întreținere pe baza vizei ei de lucrător în îngrijire. Familia a plătit către Ministerul de Interne mii de lire sterline pentru cererile de viză, plătește taxe și nu beneficiază de ajutoare sociale.

Guvernul a început să restrângă acordarea vizelor pentru familiile lucrătorilor din domeniul îngrijirii după ce Home Office a estimat, în 2023, că aproximativ 120.000 de membri de familie se aflau în Regatul Unit, alăturându-se celor 100.000 de solicitanți de vize pentru lucrători în îngrijire. Din martie 2024, lucrătorilor din acest domeniu nu li s-a mai permis să își aducă partenerii sau copiii în Regatul Unit, iar din iulie 2025 a fost introdusă o interdicție privind recrutarea din străinătate a lucrătorilor în îngrijire.

Totuși, copiii care au primit recent aceste scrisori au ajuns în Regatul Unit înainte ca diferitele interdicții și restricții să intre în vigoare. „Trăim legal în Regatul Unit de când am ajuns aici, în ziua de Crăciun a anului 2022”, a spus Arachchige. „Viza mea a fost prelungită de Home Office până în 2031. Însă soțului meu și copiilor mei, care sunt persoane aflate în întreținerea mea, li s-a spus să părăsească țara.”

Avocații spun că au observat o creștere a numărului acestor cazuri în ultimele săptămâni.

Două sondaje recente realizate în rândul lucrătorilor migranți din domeniul îngrijirii au arătat că noile propuneri de extindere a perioadei necesare pentru obținerea dreptului de stabilire permanentă în Regatul Unit – de la cinci ani la o perioadă de bază de 15 ani – ar putea provoca un exod în masă al acestei categorii de lucrători.

Tulia Group CIC, care oferă sprijin și consultanță juridică migranților, a chestionat 269 de lucrători migranți din domeniul îngrijirii, iar toți au declarat că perioada pentru obținerea rezidenței permanente ar trebui să rămână de cinci ani. Doar 36% au spus că ar rămâne în Regatul Unit dacă regulile ar fi înăsprite. Într-un sondaj separat realizat de platforma de sănătate și asistență socială Lifted, la care au participat 1.162 de lucrători migranți din domeniul îngrijirii, 69% au declarat că ar lua în considerare plecarea din Regatul Unit dacă regula celor 15 ani ar intra în vigoare. Actuala forță de muncă formată din îngrijitori migranți sponsorizați asigură 4,2 milioane de ore de îngrijire pe săptămână pentru până la 280.000 de persoane, o mare parte din aceste servicii riscând să fie pierdută dacă noile reguli vor determina un exod.

Familiile lucrătorilor străini sunt nevoiți să facă o alegere dificilă

Rasika Samarasinghe, un lucrător în domeniul îngrijirii care a ajuns în Regatul Unit în octombrie 2022 și a obținut un master în managementul afacerilor la Universitatea Northumbria, a primit un refuz din partea Home Office privind dreptul persoanelor aflate în întreținerea sa – soția sa, care lucrează ca asistentă didactică, și cei trei copii ai lor, în vârstă de 12, nouă și opt ani – de a rămâne în Regatul Unit.

„Nu știu ce să fac”, a spus el. „Am făcut totul legal în această țară și am plătit toate taxele pe care ni le-a cerut Home Office. Nu sunt o persoană care a rămas ilegal după expirarea vizei; îmi doresc doar un viitor mai bun pentru copiii mei. Familia este prioritatea mea. Nu pot face nimic fără familia mea. Atât eu, cât și soția mea muncim foarte mult aici. Suntem complet derutați de ceea ce ni s-a întâmplat. Încă nu le-am spus copiilor. Toți sunt integrați și se descurcă bine la școală. Cel mai mic vorbește și scrie doar în limba engleză.”

Naga Kandiah, de la MTC Solicitors, a declarat: „Lucrătorii migranți din domeniul îngrijirii din Regatul Unit sunt puși într-o situație imposibilă: fie continuă să desfășoare o muncă esențială, fie riscă să fie separați de copiii sau partenerii lor. Rezultatul este o alegere nedreaptă între locuri de muncă vitale pentru sistemul de asistență socială și perioade lungi de separare de familie. Acești lucrători au grijă de persoane vulnerabile, însă regulile îi pot împiedica să aibă grijă de propriile familii.”

Fizza Qureshi, director executiv al Migrants’ Rights Network, a condamnat instrucțiunile de tipul „mergeți acasă” adresate copiilor. „Lucrătorii migranți din domeniul îngrijirii suportă constant consecințele disprețului acestui guvern față de migranți. Nimeni nu ar trebui să fie forțat să aleagă între mijloacele sale de trai și separarea de familie. Guvernul trebuie să dea dovadă de mai multă umanitate și să trateze cu mai mult respect lucrătorii migranți, care reprezintă unul dintre pilonii sistemelor noastre de sănătate și îngrijire.”

Un purtător de cuvânt al Home Office a declarat: „Vom continua să îi primim cu brațele deschise pe cei care contribuie la această țară și doresc să își construiască aici o viață mai bună. Dar trebuie să restabilim ordinea și controlul la frontierele noastre.

Am prezentat planuri pentru cea mai amplă reformă a migrației legale din ultima generație, abordând provocările create de nivelurile fără precedent ale migrației din perioada guvernului anterior. Stabilirea permanentă în Regatul Unit este un privilegiu, nu un drept, iar acest privilegiu trebuie câștigat, recompensând contribuția și respectarea regulilor.”