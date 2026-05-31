Rușii recurg la o tactică din Primul Război Mondial pentru a păcăli AI-ul dronelor ucrainene

1 minut de citit Publicat la 15:37 31 Mai 2026 Modificat la 15:42 31 Mai 2026

Mașină vopsită în camuflaj „dazzle”, similar dungilor de zebră. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu o nouă metodă prin care militarii ruși încearcă să-și camufleze camioanele și tehnica de luptă - acestea sunt vopsite în dungi alb și negre, similare tiparelor întâlnite la zebre, tehnică de camuflaj cunoscută sub numele de „dazzle” și care datează din Primul Război Mondial.

Tehnica de camuflaj „dazzle” a fost folosită de navele militare aliate în Primul Război Mondial pentru a induce în eroare echipajele submarinelor germane: modelul și dispunerea dungilor alb-negre făcea dificilă estimarea distanței și a direcției de mers a navei.

Acum, rușii recurg la aceeași tactică, aparent în încercarea de a păcăli sistemele de ochire, asistate de AI, ale dronelor kamikaze-ucrainene, care folosesc așa-numitul sistem „pixel lock” pentru încadrarea unei ținte („pixelii” țintei sunt încadrați pe ecran, iar drona este direcționată spre acea țintă, indiferent de bruiajul electronic).

Russians have started painting their logistics vehicles with dazzle camouflage in an attempt to confuse AI-assisted targeting systems used by Ukrainian mid-range strike drones. pic.twitter.com/o7HLQBDg3d — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 30, 2026

Imaginea cu un astfel de camion vopsit în dungi alb-negre a provocat controverse pe rețelele X și Telegram.

„Nu, majoritatea sistemelor pixel-lock care sunt în prezent folosite pe câmpul de luptă nu vor fi păcălite de așa ceva”, a spus un utilizator X.

„Este posibil”, a declarat alt utilizator X despre tehnica de camuflaj „dazzle” folosită de ruși. „Mulți algoritmi AI identifică și încadrează ținta bazându-se pe contrastul major (dintre țintă și fundal - n.r.), prin urmare e foarte posibili ca anumiți algoritmi să fie păcăliți de un astfel de sistem”.