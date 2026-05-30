Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania

1 minut de citit Publicat la 13:09 30 Mai 2026 Modificat la 13:11 30 Mai 2026

Este perioada optimă în care se culege rubarba. Agricool a dezvăluit în ediția de sâmbătă povestea primului fermier român care cultivă planta în sistem organizat.

Fermierul Mircea Munteanu a povestit cum și-a clădit afacerea de la Nadeș cu 1.200 de rizomi de rubarbă aduși din Germania.

"E suculentă, e așa cum trebuie să fie. E acră. Așa trebuie să fie. Ăsta e specificul plantei”, a spus fermierul reporterilor, în timp ce își testa produsele pe câmp.

Mircea Munteanu este doctor în sociologie, dar lumea îl recunoaște drept primul cultivator de rubarbă din țara noastră. Deși exista de generații în grădinile sașilor, cultura la scară mare a rămas aproape necunoscută în România.

„Consider că planta asta are un potențial enorm din multe puncte de vedere pentru a dezvolta comunități locale în Transilvania. Am îmbinat în acești ani demersuri de cercetare sociologică cu demersuri de agricultură”.

Povestea fermierului a început în urma unei vizite în zona Hamburg, unde a descoperit culturile de rubarbă și a decis să aducă în România rizomi. A plantat la Nadeș 1.200 de rizomi și a dezvoltat ulterior atât soiuri occidentale, cât și o selecție locală obținută din plante din zonă.

Acum cultura s-a extins și la Miercurea Nirajului.

„Judecând și din punctul de vedere al produselor care se pot obține apar rezultate interesante. Multă lume la care foarte multă lume nu s-a gândit pot fi obținute din această plantă și aduse în gastronomie cu succes. De ce nu ne interesează semințele? Pentru că rata de succes a înmulțirii plantei este sub 5%”.

Cultivarea rubarbei necesită multă atenție, iar plantele trebuie întreținute constant pentru a avea o producție bună. La maturitate, rădăcinile plantei ajung la dimensiuni impresionante și pot susține producții importante timp de mai mulți ani.

Din punct de vedere economic, cultura poate deveni profitabilă, mai ales pentru fermierii care reușesc să valorifice cultura în gastronomie sau procesare:

"Un rizom poate să coste între un euro sau cinci euro, depinde de soi și cantitate. La maturitate ajunge să producă 2-3 KG pe an. Dacă vinzi cu un euro minim la procesare. De pe un hectar poți să ai 25.000 de euro", a mai spus fermierul.