Miguel Gane, poetul român devenit fenomen literar în Spania, se va întâlni cu cititorii la Bookfest, în București

10 minute de citit Publicat la 11:00 30 Mai 2026 Modificat la 11:16 30 Mai 2026

Scriitorul de origine română vine la Bookfest.

Miguel Gane, poetul român care a ajuns să fie cel mai bine vândut poet contemporan de limbă spaniolă, vine în România, la București, pentru a-și prezenta ultimul volum de poezii și pentru a se întâlni cu cititorii. Artistul îi așteaptă pe cei care vor să-l cunoască la Bookfest, în 6 iunie, la standul Alice Books, editură aflată pentru prima dată la festivalul de carte de la Romexpo.

Întâlnirea cu Miguel Gane este una dintre cele mai așteptate momente de la Bookfest. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 iunie, începând cu ora 13:00.

Miguel Gane, față în față cu cititorii

Scriitorul de origine română vine la Bookfest pentru un eveniment special de meet & greet, organizat la standul editurii Alice Books, în cadrul căruia cititorii vor avea ocazia să discute cu autorul, să primească autografe și să descopere noul său volum de poezii „Albastru”, una dintre aparițiile-eveniment ale acestei ediții Bookfest.

Într-un interviu acordat Antena3.ro, Miguel Gane a vorbit despre cel mai recent volum al său, o antologie de poezii, o carte despre începuturi, iubire, pierdere și vindecare, despre spațiile fragile dintre ceea ce a fost și ceea ce urmează să fie construit.

„Cred că este important pentru mine să mă dezbrac de secrete și să spun: 'Acesta sunt eu, cu toate cele bune și cu toate cele rele'. Cititorii atenți vor vedea o diferență nu numai de conținut, ci și de compoziție a versurilor, de exactitate a lor în poemele din Albastru. Asta mă bucură foarte mult pentru că simt nevoia să fiu o persoană cât mai deschisă cu publicul din România. Îl respect foarte mult pentru că are o capacitate literară extraordinară”, a spus Gane.

Editura Alice Books, pentru prima dată la Bookfest

Editura Alice Books participă pentru prima dată la Bookfest cu lansări speciale, evenimente și întâlnirea lui Miguel Gane cu cititorii.

Cunoscută pentru selecțiile sale curajoase și pentru felul în care aduce împreună voci contemporane importante, literatură asiatică, ficțiune literară, memoir, queer fiction, volume de dezvoltare personală și titluri devenite fenomene online, Alice Books transformă prezența sa la Bookfest într-un spațiu al dialogului dintre cititori, autori și povești care provoacă, emoționează și rămân cu tine mult timp după ultima pagină.

„Din 2022 încoace, la fiecare ediție Bookfest și Gaudeamus, cititorii noștri ne-au întrebat dacă ne găsesc acolo. Anul acesta, în sfârșit, a sosit momentul să ne cunoaștem. Îi așteptăm cu drag la standul nostru pe toți cei care ne sunt alături de la prima carte, dar și pe toți cei curioși să descopere universul Alice Books.

Vom vorbi despre cărți, despre proiectele pe care le pregătim, despre titlurile pe care vă doriți să le vedeți în portofoliul nostru și, de ce nu, despre lucrurile pe care le-am putea face și mai bine. Flamingii vă așteaptă cu mult entuziasm, emoție și nerăbdare”, a declarat Lucia Popovici, Editorial Manager la Alice Books.

La standul Alice Books, vizitatorii vor putea descoperi în avanpremieră câteva dintre cele mai așteptate noutăți ale editurii:

„Jumătate din vârsta lui” – Jennette McCurdy (traducere de Bogdan Ghiurco), autoarea bestsellerului #1 The New York Times, Mă bucur că mama a murit. Este un roman trist, amuzant și totodată captivant, despre sex, consumerism, clase sociale, dorință, singurătate, internet, furie, intimitate, putere și despre extremele (adesea greșite) până la care suntem dispuși să mergem pentru a obține ceea ce ne dorim.

„Albastru” – Miguel Gane (traducere de Marin Mălaicu-Hondrari) – primul volum de poezii publicat în limba română de autorul de origine română, considerat cel mai bine vândut poet contemporan în limba spaniolă. Volumele sale de poezie au fost vândute în zeci de mii de exemplare în Spania și în mai multe țări din America Latină, iar versurile sale au ajuns simboluri ale mai multor mișcări feministe în țări din întreaga lume.

„Adevărata poveste a lui Raja cel naiv (și a mamei sale)” – Rabih Alameddine (traducere: Daniela Preda), câștigător al National Book Award 2025, un roman despre memorie, exil, familie și supraviețuire într-un Beirut aflat în pragul colapsului.

„Fundamental” – Nussaibah Younis (traducere – Irina-Marina Borțoi), nominalizat la Women’s Prize for Fiction 2025, este o explorare curajoasă, ironică și extrem de actuală a radicalizării, a identității și a relațiilor umane contemporane.

Alături de acestea, publicul va putea descoperi și alte volume captivante, recent apărute, din portofoliul editurii, precum:

„Țara femeilor” – Charlotte Perkins Gilman (traducere de Elena Gorgan)– Utopie feministă apărută în 1915, Țara Femeilor s-a bucurat de succes la momentul publicării, însă romanul a intrat într-un con de umbră preț de câteva decenii. Redescoperit de o nouă generație feministă a anilor 1960, volumul reprezintă un roman cult al feminismului american și o lectură cât se poate de necesară și astăzi;

„Dezgropând soarele” – Durian Sukegawa (traducere de Iolanda Prodan) – un roman care ne arată că, indiferent ce s-ar întâmpla, putem face în așa fel încât soarele să răsară din nou în inima noastră, de la autorul bestsellerului „Pastă de fasole dulce”.

„Prietenul meu, Kim Jong-un” – Keum Suk Gendry-Kim (traducere de Iolanda Prodan) – un roman grafic care explorează ce știm cu adevărat despre conducătorul suprem al Republicii Populare Democrate Coreene;

„Cutia Pandorei” – Osamu Dazai (traducere de Iolanda Prodan) – roman a cărui apariție a fost împiedicată mai întâi de bombardarea tipografiei chiar în timp ce era imprimată cartea, apoi de cenzură, este una dintre operele care reflectă cel mai bine criza identitară care a dominat societatea japoneză postbelică. Romanul a fost ecranizat în 2009 (Pandora no hako), cu celebra scriitoare Mieko Kawakami în rolul lui Take-san, asistenta-șefă a sanatoriului.

Vizitatorii vor putea descoperi și noua colecție Alice Books - CLOSURE, axată pe wellbeing și relații sănătoase.

De asemenea, programul de evenimente pregătit de Alice Books aduce în prim-plan unele dintre cele mai active și pasionate comunități de cititori, atât online, cât și offline:

vineri, 5 iunie, de la ora 18:00, publicul este invitat la standul editurii pentru a intra în „Universul Dark Academia”, într-o conversație despre estetica și literatura care au transformat acest gen într-un adevărat fenomen cultural. Ioana Grintescu, profesoară și creatoare de conținut, Sînziana Mocanu, Alice Books și traducătoarea Iulia Dromereschi vor discuta pe marginea unor volume precum „Dacă am fi ticăloși” (M.L. Rio), „Iepurița” (Mona Awad) sau „Pe aceste sfinte holuri” (Marie O'Regan, Paul Kane), într-o întâlnire despre obsesie, elitism, moralitate și fascinația pentru cunoaștere.

sâmbătă, 6 iunie, de la ora 14:00, literatura coreeană devine punctul central al evenimentului organizat de Alice Books la standul Cărturești – „K-Lit: intră în lumea literaturii coreene”, realizat în colaborare cu reprezentanți ai Centrului de Studii Româno-Coreene. Participanții vor descoperi universul cărților coreene publicate de editură, într-un dialog despre cultură, traducere și fenomenul global al literaturii coreene contemporane. La discuție participă Sinziana Mocanu (PR Alice), Diana Peca (coordonator CSRK, Centrul de Studii Româno-Coreene) și Ana Negrilă (traducătoare în limba coreeană). Evenimentul va include demonstrații live de caligrafie coreeană, realizate de voluntarii CSRK, și o degustare de produse coreene, oferite de magazinele K-Food.

duminică, 7 iunie, ora 14:00, cu un book talk dedicat romanului grafic „Prietenul meu, Kim Jong-un”, în cadrul unei conversații între jurnalistul Adelin Petrișor și Lucia Popovici, Editorial Manager la Alice Books, despre Coreea de Nord, propagandă și felul în care literatura poate documenta realități greu de înțeles din exterior;

Bookfest are loc la Romexpo între 3 şi 7 iunie

Cea de-a XIX-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest va avea loc în perioada 3-7 iunie, la Pavilionul B2 de la Romexpo. Iubitorii de carte sunt aşteptaţi să ia parte la 455 de evenimente propuse de 158 de expozanţi, relatează Agerpres.

„Vor fi prezentate la această ediţie cărţi noi semnate de Mircea Cărtărescu, Cristian Tudor Popescu, Gabriela Adameşteanu, Mircea Mihăieş şi Moni Stănilă, Simona Antonescu, Lucian Teodorovici, Bogdan Creţu, Andreea Răsuceanu, Filip Florian.

Sunt mulţi alţii, am numit doar câţiva. Bookfest este un proiect strategic al Ministerului Culturii deja de patru ani de zile şi beneficiază de Înaltul Patronaj al Preşedintelui României încă din 2016”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Dan Croitoru, membru în Consiliul de conducere al Asociaţiei Editorilor din România şi director editorial Polirom.



Ţara invitată de onoare în acest an este Bulgaria. Ambasadorul Republicii Bulgaria în România, Radko Vlaykov, a evidenţiat legăturile istorice ale cele două ţări, exprimându-şi satisfacţia pentru prezenţa scriitorilor bulgari la Bookfest.



„În anul 1870, aici, în România, au existat opt tipografii bulgare şi, practic, toate ediţiile periodice se făceau în România; Bulgaria nu era eliberată atunci.

Şi aş vrea să vă spun că nu există în Bulgaria o personalitate luminoasă din istoria noastră al cărui destin să nu fie legat de România sau de Bucureşti sau de unul din celelalte oraşe: Hristo Botev, Vasil Levski, Ghiorghi Rakovski.

Întotdeauna poporul bulgar şi-a exprimat recunoştinţa faţă de ajutorul acordat de România. Pe acest lucru ne bazăm şi astăzi afirmând că apreciem foarte mult această prietenie şi colaborare între oamenii de cultură şi carte din Bulgaria şi România care durează de secole.

Colaborarea nu s-a întrerupt nici înainte de 1989, în timpul totalitarismului, dar mai ales după 1989 a fost o perioadă foarte fructuoasă a acestei colaborări", a spus diplomatul bulgar.



Bulgaria vine la Bucureşti cu o delegaţie impresionantă formată din 14 scriitori, poeţi şi autori pentru copii, reprezentând unele dintre cele mai importante voci ale literaturii bulgare contemporane, pe care publicul îi va putea întâlni atât în cadrul evenimentelor organizate la Romexpo, cât şi la o serie de dialoguri, lansări şi lecturi care vor avea loc în librării şi alte spaţii culturale din oraş.

Gheorghi Gospodinov, în dialog cu Mircea Cărtărescu

Una dintre cele mai aşteptate prezenţe de la Bookfest 2026 este Gheorghi Gospodinov, considerat unul dintre cei mai importanţi autori europeni contemporani, pe care fanii vor avea ocazia de a-l întâlni atât la Bookfest, cât şi în cadrul unui eveniment care va avea loc în afara salonului de carte.



Pe 3 iunie, de la ora 18:00, Gheorghi Gospodinov va intra într-un dialog cu Mircea Cărtărescu la Scena ARENA din cadrul Bookfest, amfitrioana evenimentului fiind jurnalista culturală Mirela Nagâţ.

A doua zi, 4 iunie, de la ora 19:00, va avea loc lansarea celei mai recente traduceri în limba română din opera sa - romanul „Grădinarul şi moartea”, apărut anul acesta la Anansi. World Fiction, în traducerea Marianei Mangiulea Jatop.



Alte prezenţe bulgare la salon vor fi Ioanna Elmy, Elena Alexieva, Kostadin Kostadinov, Petia Kokudeva, Nadejda Radulova. Totodată, Todor P. Todorov, scriitorul bulgar nominalizat la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură în 2024, se va întâlni în cadrul unui dialog la Bookfest 2026 cu scriitorul român Bogdan Creţu, nominalizat la acelaşi premiu în 2025.

Mircea Cărtărescu își lansează noua carte

Joi, 4 iunie, scriitorul Mircea Cărtărescu se va întâlni cu cititorii pentru a prezenta cel mai recent volum al său, „Texistența. Gânduri despre scris”, oferind publicului și o sesiune de autografe, de la ora 17:00.

Fanii romanelor de mister și suspans sunt așteptați tot joi, 4 iunie, în intervalul 16:30 - 17:25, pe scena Arena, unde editura Litera lansează „Gutenberg 42B”, noul roman al prolificului Igor Bergler, evenimentul fiind urmat de o sesiune de autografe.

Tot la această ediție a Bookfest, publicul este așteptat pentru lansarea cărții „Scrisori către o tânără gimnastă”, semnată de însăși legenda sportului mondial, Nadia Comăneci.

De asemenea, scriitoarea Tatiana Niculescu va prezenta o nouă biografie de referință, extrem de riguroasă: „Viețile și morțile lui Constantin Noica”.

Copiii, în centrul atenției la Bookfest 2026

Potrivit organizatorilor, lectura timpurie și dezvoltarea imaginației celor mici sunt pilonii programului dedicat copiilor, care aduce în acest an evenimente interactive și întâlniri cu autori îndrăgiți, menite să aducă zâmbete în viața familiilor.

De altfel, copiii vor fi în centrul atenției la Bookfest și în acest an, cu un spațiu dedicat lor, Bookfest Junior, unde vor putea participa la tot felul de evenimente interactive, pe lângă toate lansările care au loc la spațiile comune și la standurile editurilor.

Magia poveștilor prinde viață și sâmbătă, 6 iunie, de la ora 10:00, pe scena Arena, unde copiii se vor întâlni cu Alec Blenche, unul dintre cei mai iubiți autori de literatură pentru copii din România.

În cadrul acestui eveniment organizat de editura Litera, se va lansa volumul „Căpitanul Codiță și micii exploratori”, o dimineață plină de imaginație fiind completată de o sesiune specială de autografe. Același autor va oferi dedicații și fanilor fotbalului, odată cu lansarea primelor două volume din seria „Jurnalul unui fotbalist”.

Tot sâmbătă, dar de la ora 11:00, standul editurii Litera va găzdui o întâlnire plină de emoție a copiilor cu Alex Donovici, dedicată noului său volum „Melcul Fulger și puterea dragostei”.

Ziua de duminică, 7 iunie, aduce două momente de excepție oferite consecutiv de editura Humanitas Junior, ambele fiind urmate de sesiuni de dedicații și autografe. De la ora 11:00, misterul se așterne peste toți odată cu lansarea cărții „Peter Haas și fantoma din Kronburg”, un volum scris și ilustrat de Ana Alfianu.

Imediat după, de la ora 11:30, publicul este invitat să descopere „Zuza sau povestea poemului care s-a pierdut din carte”, o nouă bijuterie literară semnată de Matei Vișniec și înobilată de ilustrațiile realizate de Joela Vișniec.

Programul de vizitare al Bookfest este 10:00 - 20:00, pentru zilele de miercuri, joi şi duminică, respectiv 10:00 - 21:00, pentru zilele de vineri şi sâmbătă.