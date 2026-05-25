Kelemen Hunor îi cere ministrului Culturii să demisioneze pentru înjurăturile dintr-o înregistrare audio: ”Limbaj inacceptabil”

5 minute de citit Publicat la 16:31 25 Mai 2026 Modificat la 17:03 25 Mai 2026

Ministrul Culturii, András Demeter. Sursa foto: Agerpres foto

Ministrul Culturii, András Demeter, a declarat luni că își va da demisia dacă se va confirma autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public, în care îi este atribuit un limbaj licențios. Demeter a susținut că nu își amintește să fi făcut respectivele declarații și a cerut verificarea înregistrării de către autoritățile competente. Pre;edintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că îi cere lui Demeter să prezinte scuze, inclusiv comunității maghiare, și să plece din funcția de ministru.

”A fost făcută publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter András István, vorbește, într-un limbaj inacceptabil, despre interesul public și se referă inclusiv la identitatea sa maghiară într-un mod care oferă spațiu stigmatizării comunității noastre.

Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile.

În această situație există o singură cale corectă: demisia ministrului.

I-am cerut lui Demeter András István să demisioneze din funcția de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să își ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității noastre”, a spus Kelemen Hunor.

„Nu cred că eu sunt acea persoană”

Un site local a publicat o înregistrare audio atribuită lui András Demeter, în care acesta ar fi folosit un limbaj licențios, într-o discuție cu angajații de la Ministerul Culturii, din 2025, cărora le-ar fi povestit ce a vorbit cu o procuroare când a fost audiat într-un dosar care viza cumpărarea Radio Chișinău de către Radio România. La vremea respectivă, emisia în limba română a radioului public din Republica Moldova a fost salvată prin această achiziție, lucru pe care, într-un limbaj grosolan, a încercat Andras Demeter să îl transmită procuroarei, căreia i-a spus că dacă el, care este etnic ungur, nu ar fi ținut seama de interesul României, ”ar fi vândut radioul la ruși”.

Demeter a afirmat, luni, într-un mesaj video, că traversăm „o perioadă foarte dificilă, economic, financiar și politic”, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, și a spus că se confruntă acum cu o situație „surprinzătoare”, în care i-au fost atribuite afirmații „de o gravitate” pe care nu își amintește să le fi făcut. „Va trebui și voi face demersurile pentru ca autoritățile competente să spună dacă într-adevăr acea înregistrare este autentică sau nu. Și dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie. Trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin”, a declarat ministrul.

„Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-am înțeles să le fi făcut. Mi s-au atribuit niște afirmații de o gravitate care sunt contrazise de actele și faptele mele, de realizările mele de pe scena publică din 1993 încoace. Mi se atribuie o conduită care nu mă caracterizează”, a declarat ministrul.

Acesta a spus că nu își amintește să fi rostit cuvintele apărute în presupusa înregistrare și a respins ideea că ar fi afirmat vreodată că interesul Rusiei ar fi mai important decât interesele României sau ale Republicii Moldova.

„Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu-l interesează interesul național. Nu cred că eu sunt acea persoană care afirmă că interesul Rusiei este deasupra intereselor Moldovei sau ale României”, a afirmat Demeter.

Ministrul a invocat și perioada în care a fost președinte al Societății Române de Radiodifuziune, susținând că atunci a încercat să repare efectele acțiunilor Rusiei împotriva jurnaliștilor români de la Radio România Chișinău.

„Este ceva nonsens. Nu am altă explicație decât aceea că cineva are alte interese. Cineva dorește să discrediteze pe toată lumea. Prin mine, printr-o exprimare băgată în gura mea, cu sau fără tehnologie modernă, cu sau fără ajutorul inteligenței artificiale”, a spus acesta.

Totodată, ministrul și-a cerut scuze public pentru situația creată și pentru faptul că imaginea sa publică a permis apariția unor astfel de suspiciuni.

„Datorez scuze pentru simplul fapt că am ajuns în această situație, pentru simplul fapt că mi se poate atribui o astfel de atitudine, o astfel de conduită. Vă cer scuze pentru simplul fapt că, prin felul meu de a fi, de a gândi și de a acționa, am alimentat într-o formă sau alta această posibilitate”, a afirmat acesta.

În declarația sa, Demeter a făcut referire și la perioada în care a făcut parte din conducerea Societății Române de Radiodifuziune, după achiziția unui post de radio din Republica Moldova, episod urmat de mai multe anchete penale închise ulterior fără trimitere în judecată.

„Această perioadă rămâne pentru mine o perioadă de grea încercare psihică și din toate punctele de vedere. Orice amintire a acelor episoade este una dureroasă”, a spus ministrul.

„Voi renunța la calitatea mea de ministru al Culturii”

La final, András Demeter a declarat că este pregătit să renunțe la funcția de ministru al Culturii pentru a nu afecta coaliția de guvernare.

„Voi renunța la calitatea mea de ministru al Culturii, pentru că nu-mi doresc ca printr-o decizie greșită să atrag și mai multe probleme asupra acestei atât de fragile coaliții de guvernare”, a afirmat acesta.

Demeter a încheiat mulțumind atât celor care îl susțin, cât și celor care îl critică, spunând că înțelege reacțiile de indignare provocate de acuzațiile apărute în spațiul public.

Despre ce înregistrare este vorba

2mnews a făcut publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR), ar fi declarat urmatoarele:

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.r. de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, se aude pe înregistrarea audio.

Potrivit publicației, în înregistrarea realizată în noiembrie 2025, ministrul Culturii ar fi explict unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în 2012, când Parchetul General l-a audiat într-un dosar de corupție care investiga o posibilă fraudă la Radio România în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.