Schimbări în programul STB: tramvaiele 27 vor circula din nou, traseul 116 va fi prelungit, linia N106 va fi deviată

Începând din 26 mai 2026, tramvaiele liniei 27 îşi vor relua circulaţia pe traseul de bază. Foto: Agerpres

Tramvaiele liniei 27 vor circula din nou, începând de marţi, pe traseul de bază de pe Calea Dudeşti şi Bulevardul Camil Ressu, iar traseul liniei 116 va fi prelungit până la Gara Progresul, a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI). De asemenea, linia N106 va fi deviată timp de două nopți din cauza unor lucrări, relatează Agerpres.



Începând din 26 mai 2026, tramvaiele liniei 27 îşi vor relua circulaţia pe traseul de bază, de la intersecţia Bulevardului Octavian Goga cu Calea Dudeşti, pe Calea Dudeşti şi Bulevardul Camil Ressu, în ambele sensuri, apoi pe traseul actual.



Tot de marţi, traseul liniei 116 va fi prelungit de la actualul capăt de linie, CFR Progresul, până la Gara Progresul.

Linia N106, deviată în următoarele două nopţi

Linia N106 va funcţiona pe un traseu modificat în nopţile de luni spre marţi (25/26.05) şi marţi spre miercuri (26/27.05), ca urmare a restricţiilor de circulaţie instituite în intersecţia str. Sergent Ion Iriceanu/Şos. Berceni/str. Turnu Măgurele, pentru a permite lucrările de montare a grinzilor aferente pasajului rutier din această intersecţie, a anunţat luni Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).



Astfel, în nopţile menţionate, linia N106 va funcţiona pe traseul de bază între capătul „Piaţa Unirii 2” şi intersecţia Calea Văcăreşti/Şos. Olteniţei/str. Niţu Vasile (Piaţa Sudului), apoi pe un traseu modificat pe sensul către „Turnu Măgurele” pe str. Niţu Vasile, str. Emil Racoviţă, str. Turnu Măgurele, Bd. Alexandru Obregia.



Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.



În cazul în care restricţiile de circulaţie din intersecţia str. Sergent Ion Iriceanu/Şos. Berceni/str. Turnu Măgurele intră în vigoare mai devreme de ora 23:00, vehiculele liniilor 102, 125, 232 şi 243 aflate pe trasee la acel moment vor fi deviate din zona lucrărilor, precizează reprezentanţii TPBI.