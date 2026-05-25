Şeful CNAIR a anunţat când se deschide circulaţia de la Adjud la Bacău pe Autostrada A7. "Se lucrează intens la poduri și terasamente"

1 minut de citit Publicat la 16:17 25 Mai 2026 Modificat la 16:17 25 Mai 2026

Sursa foto: CNAIR / Facebook

Cristian Pistol, directorul CNAIR, a publicat, luni, imagini de pe șantierul lotului 3 (Răcăciuni - Bacău) al autostrăzii a A7 (Autostrada Moldovei), precizând că "pe cei aproximativ 22 km ai acestui lot, antreprenorul român este mobilizat cu aproximativ 1.500 de muncitori și 600 de utilaje pentru a recupera decalajele survenite ca urmare a ploilor torențiale". "La sfârșitul lunii august 2026 se va deschide circulația de la Adjud la Bacău pe 60,3 km care se vor adăuga celor 250 km pe care se circula în momentul de față, de la București la Adjud", a adpugat şeful CNAIR.

"Stadiul fizic se apropie de 75% și se lucrează intens la poduri (suprastructuri) și terasamente. Asfaltul este așternut în proporție de peste 70%, ca și parapetul metalic, iar sistemele ITS sunt în lucru.

Cea mai complexă structură din acest șantier, podul de la km 83+800, în lungime totală de 1,300 km, a atins un stadiu fizic de peste 60% și se lucrează intens la montarea tablierului metalic", a afirmat Pistol.

Adjud - Bacău pe A7, în august 2026

Valoarea contractului pentru construcția lotului Răcăciuni-Bacău este de 1,673 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanțare este asigurată prin PNRR", a mai notat şeful CNAIR.