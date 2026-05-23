Momente de panică la concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională: Recuzita artistului a luat foc

<1 minut de citit Publicat la 21:55 23 Mai 2026 Modificat la 21:56 23 Mai 2026

Concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională a început cu emoții, sâmbătă seară. Un moment pirotehnic a scăpat de sub control, iar o parte din recuzita artistului a luat foc. Pompierii prezenți la fața locului au stins flăcările rapid, astfel că spectacolul a putut continua în siguranță.

ISU-BIF informează Echipajele medicale angrenate în misiune la stadionul National Arena, cu prilejul concertului susţinut de Max Korzh, au gestionat 15 cazuri medicale până la ora 20:00.

Potrivit sursei citate, în niciuna dintre situaţii nu a fost necesar transportul la spital pentru vreo persoană.

„Cele mai multe intervenţii au fost pentru lipotimie, escoriaţie şi acuze la nivelul membrelor inferioare. În interiorul stadionului sunt amplasate echipaje medicale SMURD şi de intervenţie pentru stingere, în zonele de acces/evacuare, scenă şi sectoarele de tribune”, precizează ISU-BIF.

Sursa citată menţionează că, în urma momentului pirotehnic pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului.

„Flacăra a fost stinsă cu stingătoare de pompierii ISU-BIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfaşurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor”, mai arată sursa citată.