Antena 3 CNN Externe Ungaria va primi înapoi miliardele blocate de UE în timpul guvernării Orban. Magyar: Acordul va fi semnat joi

Ungaria va primi înapoi miliardele blocate de UE în timpul guvernării Orban. Magyar: Acordul va fi semnat joi

I.C.
1 minut de citit Publicat la 22:39 23 Mai 2026 Modificat la 22:40 23 Mai 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
GettyImages-2271146099
Premierul maghiar Péter Magyar. Foto: Getty Images

Premierul ungar Peter Magyar a anunţat că negocierile cu Bruxelles-ul pentru deblocarea miliardelor de euro suspendate în timpul guvernării Viktor Orban sunt aproape finalizate. Potrivit acestuia, acordul cu Comisia Europeană ar urma să fie semnat joi, la Bruxelles, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

În această declaraţie, acordată postului de televiziune RTL, Peter Magyar a mai menţionat că a discutat şi a făcut schimb de scrisori pe această temă cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Detaliile acordului vor fi anunţate joi, a asigurat noul premier ungar.

Ursula von der Leyen a afirmat anterior că noul guvern ungar că trebuie să ia decizii rapide pentru reforme înainte să poată fi deblocate fondurile europene îngheţate de Bruxelles în timpul guvernării lui Viktor Orban.

"O muncă rapidă trebuie făcută pentru restaurare, realinere şi reforme. Restabilirea statului de drept. Realinierea la valorile noastre europene comune. Şi reforme, pentru a debloca oportunităţile oferite de investiţiile europene", a indicat preşedinta Comisiei Europene.

Fonduri europene în valoare de circa 17 miliarde de euro au fost îngheţate Ungariei de către Comisia Europeană în timpul guvernării naţionalistului Viktor Orban, care a fost în conflict cu Bruxelles-ul întrucât sub conducerea sa Ungaria a refuzat să susţină Ucraina în războiul cu Rusia, a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranţilor şi a ONG-urilor.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: peter magyar Comisia Europeana Ungaria fonduri europene

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close