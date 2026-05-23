„Șocul chinezesc” 2.0. Cum sunt canibalizate industriile europene, de la auto la chimie, de importurile din China

5 minute de citit Publicat la 23:45 23 Mai 2026 Modificat la 23:48 23 Mai 2026

Containere în portul din Shanghai. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană se confruntă cu un nou „șoc chinezesc” care amenință să canibalizeze industriile locale prin volumul tot mai mare de componente ieftine importate din China, avertizează analiști și reprezentanți ai mediului de afaceri. Doar în Germania au dispărut 250.000 de locuri de muncă industriale din 2019, iar yuanul, subevaluat cu până la 40% față de euro, face producția europeană tot mai nerentabilă. Comisarii europeni se reunesc pe 29 mai pentru discuții de urgență, însă măsurile legislative aflate pe masă nu vor intra în vigoare mai devreme de 2027, scrie The Guardian.

Europa se confruntă cu un nou șoc chinezesc care amenință să canibalizeze fabricile locale, ducând la pierderi de locuri de muncă și la o colonizare de facto a industriei de către Beijing, avertizează analiști și reprezentanți din domeniul comercial.

Aceștia se tem că deprecierea cursului de schimb și susținerea „firmelor-zombi” chinezești amintesc de criza din SUA de acum 25 de ani, când a fost inventat termenul „șoc chinezesc”.

Acesta se referea la impactul intrării în forță a Chinei pe scena comerțului global, după aderarea la Organizația Mondială a Comerțului – importurile în creștere vertiginoasă au displacement industriile locale și au provocat pierderea a până la 2,5 milioane de locuri de muncă.

„Când oamenii se gândesc la importurile din China, se gândesc la produse finite, cum ar fi vehiculele electrice, dar nu acolo e problema. Problema e volumul imens de componente importate din China. Dacă e ceva de spus, e că Europa devine tot mai dependentă de China”, a declarat Jens Eskelund, președintele Camerei Europene de Comerț de la Beijing și un observator experimentat al Chinei.

Pe măsură ce componentele chinezești pătrund tot mai adânc în fluxul sanguin industrial al UE, blocul comunitar se confruntă cu alegeri dificile. Potrivit unui raport publicat săptămâna aceasta în Financial Times, UE ia în calcul să oblige companiile europene să achiziționeze componente critice de la cel puțin trei furnizori diferiți.

Comisarii europeni se vor reuni pe 29 mai pentru discuții de urgență privind măsurile ce pot fi luate. Oliver Richtberg, directorul pentru comerț exterior al VDMA, organizația profesională a industriei de mașini și echipamente din Europa și Germania, a lăudat Bruxellesul – dar nu și Berlinul – pentru nivelul ridicat de implicare, spunând că „este mereu în căutare de date și de opiniile noastre.”

Subvențiile de stat, de neconceput în Europa, reprezintă un factor care face produsele chinezești mai ieftine, a spus Richtberg. Dar îngrijorarea mai mare vine din evoluția cursului de schimb din ultimii cinci ani – economistul german Jürgen Matthes a estimat că yuanul ar putea fi subevaluat cu 40% față de euro, lăsând directorii de achiziții fără prea multe opțiuni în activitatea de zi cu zi.

„Dacă te gândești ce produse să fabrici și vezi un furnizor din China care face ceva la 95% din calitatea produsului european, dar cu 30-50% mai ieftin, e o alegere rațională, aș zice. Asta ne afectează și pe noi. Nu mai putem accepta situația asta, pentru că e pur și simplu incorectă.

Dependența de China ne afectează și ar trebui să ne îngrijoreze. Pierdem cotă de piață, industria noastră e sub presiune semnificativă. Doar în Germania, am pierdut 22.000 de locuri de muncă în industria de mașini și echipamente în ultimul an”, spune Richtberg.

Soapbox, un site de monitorizare a comerțului cu China, administrat de un consultant comercial în colaborare cu Mercator Institute for China Studies, un think tank german, a spus săptămâna trecută că datele confirmă perspectiva canibalizării industriilor. Datele identificate au fost „mai îngrijorătoare decât se așteptau”, a precizat site-ul.

Să luăm exemplul aminoacizilor, folosiți pe scară largă ca potențiatori de gust și în industria farmaceutică. Ca valoare, UE importă 52% din ingrediente din China, dar ca volum, procentul sare la 88%.

Datele privind poliolii, folosiți în producția de materiale plastice, cosmetice, vopsele și antigel, printre altele, sunt și mai îngrijorătoare, arată Soapbox. Aproximativ 96% din importurile UE ca volum provin din China.

Autorul site-ului, un consultant comercial care publică sub anonimat, dar cu care The Guardian a vorbit, a declarat că „aceasta e partea mai puțin vizibilă a relației comerciale cu China. Riscul nu e doar că UE cumpără materii prime ieftine din China. Riscul e că aprovizionarea la prețuri mici face treptat producția europeană nerentabilă, lăsând Uniunea dependentă tocmai de sursa care a înlocuit-o.”

Cifrele din comerț arată că excedentul Chinei față de UE crește în mod galopant. Unii spun că impactul tarifelor impuse de UE în 2024, de până la 35%, pe vehiculele electrice chinezești, a fost complet anulat de evoluția cursului de schimb.

„Toată dinamica șocului chinezesc se menține – instrumentele folosite până acum de UE nu sunt pe măsura nivelului importurilor”, susține Andrew Small, directorul programului pentru Asia al European Council on Foreign Relations și fost consilier pentru China în cadrul Comisiei Europen.

China este acum principalul partener comercial al Germaniei, depășind SUA. Excedentul Chinei față de Germania s-a dublat, de la 12 miliarde la 25 de miliarde de dolari, între 2024 și 2025, în condițiile în care importurile din a doua mare economie a lumii către cea mai mare economie europeană au atins 118 miliarde de dolari, în timp ce exporturile au scăzut la 93 de miliarde, potrivit datelor vamale chineze.

Se estimează că în Germania au fost pierdute 250.000 de locuri de muncă industriale din 2019, cea mai accentuată scădere înregistrându-se în industria auto, unde aproximativ 51.000 de locuri de muncă au dispărut între 2024 și 2025.

Eskelund a spus că dependența tot mai mare de China e o îngrijorare existențială.

„În ultimul nostru sondaj privind încrederea mediului de afaceri, 26% dintre membrii noștri își extindeau prezența în China”, a declarat acesta. „Dacă se menține la acest nivel, impactul va fi foarte semnificativ. Deja are loc o dezindustrializare – Germania pierde între 10.000 și 15.000 de locuri de muncă pe lună. La un moment dat, asta ar putea depăși dimensiunea economică și deveni o problemă de securitate pentru Germania.”

„China este încă masiv subreprezentată în dezbaterea despre ce se întâmplă în industria europeană”, mai spune Small.

UE a prezentat două propuneri legislative menite să protejeze industria: Legea de Accelerare Industrială, supranumită legea „made in EU”, și o actualizare a Legii securității cibernetice din 2019, care ar permite companiilor să renunțe la achizițiile din China pe motive de securitate. Dar aceste măsuri nu vor intra în vigoare până în 2027 și ulterior, ceea ce pune presiune pe Bruxelles să vină cu soluții imediate pentru industria europeană.

Small mai crede că „întrebarea e unde se poziționează statele membre în toată această chestiune”, adăugând că tarifele sunt excluse. „S-a consumat o cantitate enormă de energie politică pentru obținerea tarifelor. Era clar de la bun început că nu vor fi suficiente pentru a corecta adecvat dezechilibrul comercial. Mulți politicieni au depus eforturi considerabile. Nu cred că e ceva ce cineva vrea să repete.”

Deși orice decizie a UE va fi atent calibrată ținând cont de reacția ostilă inevitabilă a Chinei, Beijingul este perceput ca fiind la volan.

„China nu trebuie să blocheze toate contramăsurile pe care UE le are la dispoziție – trebuie doar să încurce procesul, cu scopul de a-și menține exporturile în flux”, conchide Small.