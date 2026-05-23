Accident grav în Germania: Două tramvaie s-au ciocnit frontal la Dusseldorf, sunt zeci de răniți

<1 minut de citit Publicat la 23:44 23 Mai 2026 Modificat la 23:44 23 Mai 2026

Două tramvaie s-au ciocnit frontal sâmbătă în oraşul german Dusseldorf. Peste 50 de oameni au fost răniți în impact, mulți dintre ei având nevoie de spitalizare, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 11:30 (09:30 GMT) într-o intersecţie aglomerată din acest oraş din vestul Germaniei.

Un număr de 28 răniţi au fost transportaţi la spital, în timp ce alţi 28 care au suferit răni minore au fost trataţi la faţa locului.

Cauza accidentului nu a fost încă stabilită, iar poliţia a deschis o anchetă.