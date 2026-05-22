ANM anunţă până când mai plouă şi când revin temperaturile de 30 de grade. Prognoza meteo actualizată

Vremea rea mai ține până duminică / FOTO: Getty Images

Meteorologii anunță că va continua să plouă în mai multe judeţe din ţară şi în Capitală, însă vremea se va ameliora treptat începând de mâine. De duminică, se încălzeşte, iar la începutul săptămânii viitoare temperaturile ar putea urca spre 30 de grade în vestul ţării, a explicat Florinela Georgescu, director de prognoze ANM, vineri, la Antena 3 CNN.

„La această oră mai sunt în vigoare coduri galbene în Galați, Iași, Olt și Sibiu. În aceste județe, cel puțin în următoarea oră, mai așteptăm averse importante cantitativ. La București, ploaia încă nu a încetat, dar a slăbit în intensitate. S-au acumulat deja în unele cartiere 20-25 de litri pe metru pătrat. Mai este posibil să plouă în Capitală în orele următoare, ca de altfel în toată partea de sud-est est a țării, precum și în centrul țării, dar în a doua parte a nopții vremea se va ameliora”, a explicat Florinela Georgescu.

De luni, vremea se schimbă radical, astfel că sunt așteptate temperaturi de până la 30 de grade, inclusiv și în Capitală.

„De altfel, un proces de ameliorare îl așteptăm de mâine pentru întreaga țară și din punct de vedere al intensificării vântului, urmând ca duminică să simțim într-adevăr o vreme în general bună și cu temperaturi în creștere, pentru că după ce vom termina cu acest episod cu instabilitate atmosferică pronunțată, de interes vor deveni temperaturile pe care le așteptăm a urca la începutul săptămânii viitoare înspre 30 de grade, luni, probabil, sau cel mai probabil luni în partea de vest a țării, mâine și în sudul extrem.

Deci, și la București nu ar fi exclus să ne apropiem de această temperatură pe parcursul zilei de marți. Totuși, episoade de instabilitate de acum încolo sunt de așteptat. Aș aprecia că ceea ce am avut în ultimele două zile reprezintă semnalul că sezonul cald, cu toate fenomenele sale asociate, a venit și la noi”, a încheiat Florinela Georgescu, directorul prognozelor ANM.

De asemenea, meteorologii au emis noi avertizări de vreme rea pentru acest final de săptămână. Potrivit ANM, vineri și sâmbătă vor fi furtuni și vijelii. Au fost emise și două coduri galbene de vânt puternic.