Alerte imediate de la ANM: E cod galben de vânt și furtuni puternice cu grindină. Lista zonelor afectate

1 minut de citit Publicat la 14:10 21 Mai 2026 Modificat la 14:12 21 Mai 2026

Avertizări imediate de vreme rea în România.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, mai multe avertizări nowcasting cod galben de furtuni cu grindină și de vânt puternic, în mai multe județe din țară.

Cod galben de ploi torențiale, cu grindină

Valabil de la: 21-05-2026 ora 14:00 până la : 21-05-2026 ora 15:00

Județul Tulcea: Tulcea, Măcin, Isaccea, Jijila, Greci, Niculițel, Topolog, Luncavița, Somova, Cerna, Valea Nucarilor, Carcaliu, Turcoaia, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Chilia Veche, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Izvoarele, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi;

Se vor semnala: Descărcări electrice frecvente, averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), grindină ( 1 - 2 cm).

Cod galben de vânt puternic

Valabil de la : 21-05-2026 ora 11:40 până la : 21-05-2026 ora 15:00

In zona: Zona de munte a județului Buzău , respectiv zona de munte a localităților: Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Chiojdu, Siriu, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Colți, Bozioru, Chiliile;

Se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h.

Valabil de la: 21-05-2026 ora 11:00 până la : 21-05-2026 ora 17:00

In zona: Județul Suceava , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...100 km/h.

Astăzi intră în vigoare o informare meteo de furtuni cu grindină în partea de est a țării, care va fi valabilă până vineri seara. De asemenea, au fost emise și două coduri galbene de vânt puternic.