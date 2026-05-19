Danemarca schimbă culoarea iluminatului stradal în roșu ca să salveze liliecii

3 minute de citit Publicat la 23:26 19 Mai 2026 Modificat la 23:26 19 Mai 2026

Schimbarea este concentrată în apropierea unui coridor cunoscut de lilieci, potrivit unei descrieri locale a coloniei. FOTO: Profimedia Images

În apropiere de Copenhaga, o porțiune de drum a fost iluminată în roșu intens în cadrul unui proiect experimental de reducere a poluării luminoase, care urmărește să protejeze populațiile de lilieci din zonă fără a afecta siguranța rutieră. Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a iluminatului urban și este susținută de cercetări care sugerează că lumina roșie perturbă mai puțin fauna nocturnă decât iluminatul alb tradițional, relatează ecoticias.com.

Pe 8 februarie 2026, șoferii care intrau în Gladsaxe, la marginea Copenhagăi, au descoperit o porțiune dintr-un drum intens circulat scăldată într-o lumină roșu intens. Părea aproape ireal, ca și cum cineva ar fi pus un filtru roșu peste stradă.

Noile corpuri de iluminat stradal reprezintă o încercare țintită de a reduce poluarea luminoasă, menținând în același timp drumul utilizabil, mai ales într-o zonă unde suburbia se întâlnește cu vegetație densă.

Pentru șoferi, prima impresie este simplă. Clasicele lămpi stradale LED cu lumină albă au dispărut, fiind înlocuite de LED-uri roșii care colorează asfaltul și copacii din apropiere într-o nuanță constantă.

Schimbarea este concentrată în apropierea unui coridor cunoscut de lilieci, potrivit unei descrieri locale a coloniei și a modernizării sistemului de iluminat. Această amplasare țintită sugerează că nu este vorba despre decor, ci despre protecția faunei și siguranță.

Poluarea luminoasă este lumina artificială care se răspândește în timpul nopții. Ea luminează cerul, creează strălucire și face mai dificilă găsirea zonelor cu adevărat întunecate.

Pentru oameni, poate însemna nopți mai dificile și somn mai slab, deoarece lumina puternică afectează ceasul intern al organismului. Pentru animalele care depind de întuneric pentru hrănire și deplasare, poate schimba complet modul în care își folosesc habitatul, chiar dacă clădirile și vegetația rămân neschimbate.

De ce liliecii sunt în centrul deciziei

Liliecii sunt vânători nocturni care depind de coridoare întunecate între locurile de odihnă și cele de hrănire. Multe specii evită zonele deschise și puternic luminate, care le fac mai vulnerabile, motiv pentru care un felinar stradal poate funcționa ca o barieră.

Un comunicat oficial despre lucrările de iluminat arată că șapte specii de lilieci au fost identificate în zona Frederiksborgvej. Niciuna dintre ele nu este considerată amenințată, dar unele sunt vulnerabile la perturbările cauzate de infrastructura rutieră.

Același comunicat subliniază două specii locale de lilieci ca fiind deosebit de expuse impactului rutier, inclusiv cea mai comună specie din zonă. Dacă lumina devine o barieră, habitatul lor utilizabil se poate reduce, iar pierderea este ușor de ignorat din interiorul unui automobil.

Proiectul nu înseamnă doar schimbarea unui bec. O descriere tehnică a echipei de proiect arată un segment de aproximativ 0,4 mile din Frederiksborgvej și o pistă de biciclete din apropiere, folosind 30 de stâlpi de iluminat joși, de circa 3,3 picioare înălțime, amplasați la aproximativ 100 de picioare unul de altul.

Această distanțare este intenționată. În loc să ilumineze uniform întreaga zonă, sistemul creează alternanțe între zone de lumină roșie și spații mai întunecate, ajutând fauna să se deplaseze fără a fi complet expusă.

Designerul de iluminat Philip Jelvard, de la Light Bureau, susține că această culoare poate funcționa atât ca instrument, cât și ca semnal. El a spus că lumina roșie ar trebui să le transmită trecătorilor că „aceasta este o zonă naturală specială pe care municipalitatea dorește să o protejeze și să o păstreze”.

Ce spune știința despre lumina roșie

Culoarea iluminatului stradal ține de lungimea de undă, adică de tipul de lumină perceput de ochi ca diferite culori. LED-urile albe conțin adesea mai multă lumină albastră, iar aceste lungimi de undă scurte se împrăștie mai ușor, extinzând efectul de strălucire.

În 2017, un experiment de teren condus de Kamiel Spoelstra la Institutul Olandez de Ecologie a comparat activitatea liliecilor în funcție de tipul de lumină. Spoelstra a spus că „acești lilieci sunt la fel de activi în lumina roșie și în întuneric”, în timp ce lumina albă și verde a redus activitatea speciilor mai sensibile.

Studiul arată și un detaliu practic: luminile albe și verzi atrag mai multe insecte, ceea ce poate modifica comportamentul ecosistemului, în timp ce lumina roșie atrage mai puține insecte și păstrează mediul nocturn mai aproape de starea naturală.

Deși segmentul roșu este cel mai vizibil element, el face parte dintr-o modernizare mai amplă. Gladsaxe înlocuiește aproximativ 5.000 de corpuri de iluminat, în colaborare cu Andel Lumen, în cadrul programului european Lighting Metropolis – Green Mobility, care include și parteneri din Suedia.

Programul estimează economii de energie de cel puțin 7,2 milioane de kilowați-oră și arată că doar aproximativ o cincime din iluminatul municipal fusese convertit la LED la momentul raportării.

Urbanizarea accentuează presiunea asupra acestor sisteme. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că 55% din populația lumii trăia în orașe în 2018, cu tendință de creștere, iar orașele consumă 60–80% din energia globală.