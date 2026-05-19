Drona ucraineană doborâtă de un pilot român în Estonia ar fi fost deturnată de bruiajul Rusiei

2 minute de citit Publicat la 23:58 19 Mai 2026 Modificat la 23:58 19 Mai 2026

Avioane de luptă F-16. Un avion F-16 al României a doborât, marți, o dronă ucraineană în Estonia, în timpul unei misiuni de poliție aeriană. Foto: Getty Images

Incidentul în urma căruia un avion F-16 al României a doborât o dronă ucraineană în Estonia relevă cel mai recent caz de bruiaj electronic rusesc care deviază aparatele fără pilot cu rază lungă ale Kievului spre teritoriul NATO, scrie The Guardian.

Un localnic martor la incident a declarat pentru postul public de radio estonian ERR că a văzut două avioane de vânătoare din poliția aeriană NATO zburând în zonă, înainte a auzi o bubuitură puternică.

Lovitura care a doborât drona a făcut ca aparatul să cadă la aproximativ 30 de metri de o clădire rezidențială.

„După ce i-am analizat traiectoria, am decis că trebuie să o doborâm”, a declarat ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur.

„Ne cerem scuze Estoniei și tuturor prietenilor noștri baltici pentru astfel de incidente neintenționate. Am fost și rămânem în strânsă cooperare la nivelul instituțiilor noastre specializate (...) pentru a căuta modalități de a le preveni”, a spus, la rândul său, Gheorghii Tîhî, purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe al Ucrainei.

Oficialul ucrainean a dat vina pe Moscova pentru incident, spunând că Ucraina a vizat ținte legitime din Rusia și că nu a încercat niciodată să folosească spațiul aerian baltic pentru dronele sale.

SVR a amenințat statele balticie cu represalii, dacă permit dronelor ucrainene să atace Rusia de pe teritoriul lor

Evenimentul de marți este cel mai recent dintr-o serie de incidente în care dronele ucrainene au fost, aparent, deviate de la curs de bruiajul electronic rusesc.

Șefa guvernului din Letonia a demisionat, săptămâna trecută, din cauza unei crize politice declanșate după un incident similar.

Atunci, două drone au explodat la o instalație de stocare a petrolului.

SVR, serviciul de informații externe al Rusiei a susținut, marți, că Ucraina intenționează să lanseze atacuri cu drone împotriva Rusiei din spațiul aerian al Letoniei, Lituaniei și Estoniei și a amenințat cu „represalii” aceste state.

Oficialii din cele trei țări baltice au negat că ar intenționa să permită ca spațiul lor aerian să fie utilizat pentru lansarea sau survolul dronelor Kievului.

Oficiali din statele baltice: Rusia minte și încearcă să divizeze Occidentul

„Rusia minte în legătură cu faptul că Letonia ar permite unei terțe țări să utilizeze teritoriul și spațiul său aerian pentru a lansa atacuri împotriva Rusiei sau a oricărui alt stat”, a scris pe X președintele leton, Edgars Rinkevics.

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat că singurul motiv pentru care dronele ucrainene apar deasupra teritoriului estonian este bruiajul rusesc care schimbă direcția vehiculelor fără pilot.

„Estonia nu a permis ca spațiul său aerian să fie utilizat pentru atacuri împotriva Rusiei. Incidente de acest gen sunt legate de activitățile de bruiaj rusești”, a subliniat el.

Într-un interviu acordat ziarului Guardian din Tallinn, în weekend, ministrul estonian făcut o declarație similară.

„E vorba de consecințele războiului de agresiune rusesc împotriva Ucrainei. (Susținerile Rusiei) reprezintă o mișcare disperată de a diviza Occidentul și de a ne determina să le spunem ucrainenilor să se oprească”, a spus el.

Estonia a susținut dreptul Ucrainei de a ataca ținte rusești, a mai arătat demnitarul, confirmând că guvernele din cele două capitale sunt în contact constant și că autoritățile de la Tallinn au cerut Kievului „să fie mai atent” cu rutele dronelor sale, având în vedere bruiajul Moscovei.