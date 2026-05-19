Iranul introduce asigurări plătite în Bitcoin pentru navele care traversează strâmtoarea Ormuz

Publicat la 23:23 19 Mai 2026 Modificat la 23:23 19 Mai 2026

Situaţia din Strâmtoarea Ormuz a schimbat modul în care este privită securitatea energetică / sursa foto: Getty

Iranul a lansat un serviciu de asigurare maritimă susținut de bitcoin pentru navele iraniene, potrivit Fars, care a prezentat documente provenite de la Ministerul Economiei si Afacerilor Financiare din Iran, relatează Business Insider.

„Polițele de asigurare verificabile criptografice vor fi furnizate pentru transporturile care trec prin Golful Persic, strâmtoarea Ormuz și căile navigabile înconjurătoare, iar plățile vor fi efectuate în Bitcoin”, a scris Fars.

Nu este clar cum ar funcționa exact mecanismul, deși Fars a menționat că guvernul iranian crede că ar putea genera venituri până la 10 miliarde de dolari. Un raport prezentat de Bloomberg a afirmat că magnatul iranian Babak Zanjani, un miliardar acuzat că a deturnat bani de la ministerul petrolului din Iran, a început să promoveze ideea pe rețelele sale de socializare pe 8 mai.

Această evoluție vine într-un moment în care tensiunile dintre SUA și Iran nu au încetat. Încercările președintelui Trump de a presa Iranul să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului nu au reușit să dea rezultate durabile, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne blocat.

Prețurile petrolului au fost grav afectate, dar la fel și transportul pentru multe alte resurse, inclusiv îngrășăminte, heliu și produse petrochimice.

Conform datelor managerului de active digitale Coinshares, utilizarea bitcoin în Iran a crescut semnificativ în timpul conflictului.

„Aproximativ 14 milioane de iranieni, aproape unul din șase, folosesc Bitcoin, volumele anuale ale tranzacțiilor crescând cu 11,8% față de anul precedent și reprezentând acum 2,2% din PIB-ul iranian”, a declarat analistul Chris Bendiksen.

Cu toate acestea, fezabilitatea utilizării bitcoin pentru asigurarea unui serviciu de transport maritim printr-un punct strategic blocat este departe de a fi certă. Traficul pe calea navigabilă este încă aproape stagnant, atât SUA, cât și Iranul au declarat că vor continua să blocheze trecerea navelor care doresc să tranziteze strâmtoarea.

Pe lângă această posibilitate, unele sancțiuni ar putea complica lucrurile și pentru armatorii. Riscul încălcării sancțiunilor americane prin utilizarea unui sistem conectat la transportul maritim iranian ar putea fi prea riscant pentru companiile cu rețele de rută de transport maritim.