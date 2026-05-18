Radu Miruță a transferat cinci autostrazi de 10 miliarde de euro la o companie cu 73 de angajați. CNAIR i-a făcut plângere

Conducerea CNAIR a declanșat un conflict deschis cu Ministerul Transporturilor și încearcă să blocheze în instanță transferul a cinci proiecte majore de infrastructură către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), noua structură creată prin PNRR pentru gestionarea marilor investiții rutiere, potrivit dezvăluirilor făcute în emisiunea “Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea.

După demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a semnat un ordin prin care cinci proiecte majore de infrastructură, estimate la aproximativ 10 miliarde de euro, sunt transferate de la CNAIR către CNIR, compania nou creată pentru gestionarea marilor investiții rutiere. Ordinul a fost semnat chiar în ziua moțiunii de cenzură și prevede ca protocoalele de predare-primire să fie încheiate în termen de 15 zile.

Prin acest ordin, ministrul modifică o anexă a unui document emis în 2024 privind proiectele gestionate de CNIR. Astfel, celor 11 proiecte deja repartizate companiei li se adaugă încă cinci: Drumul Expres Arad–Oradea, Autostrada București–Alexandria, secțiunea Făgăraș–Brașov a Autostrăzii Sibiu–Brașov, Alternativa Techirghiol și Podul Giurgiu–Ruse II.

Valoarea cumulată a acestor investiții este de aproape 50 de miliarde de lei. Proiectele au fost transferate către o companie care avea doar 73 de angajați în 2025, după ce în 2024 funcționa cu doar opt salariați, dezvăluie realizatorul emisiunii “Sinteza zilei”, Mihai Gâdea.

Înainte de expirarea termenului de 15 zile, Cabinetul ministrului Radu Miruță a trimis o nouă adresă conducerii CNAIR, prin care directorului general i se reamintește obligația de a semna protocoalele de predare-primire. În document se precizează că Ministerul Transporturilor este autoritatea tutelară a CNAIR și că aplicarea ordinului nu este o chestiune care ține de aprecierea conducerii companiei. Totodată, se avertizează că orice tergiversare nejustificată poate atrage răspunderea contractuală și chiar revocarea directorului general.

CNAIR a transmis ministerului o plângere prealabilă prin care solicită revocarea integrală a ordinului, susținând că transferul a fost decis fără consultare și fără ca CNIR să aibă capacitatea administrativă necesară pentru a prelua simultan proiecte atât de mari.

Documentul susține că ordinul a fost emis ilegal, fără motivare de fond și fără verificarea capacității reale a CNIR de a prelua proiectele. CNAIR susține că ordinul a fost emis cu încălcarea principiului cooperării între instituțiile publice și că nu există dovezi că CNIR are resursele umane și capacitatea tehnică necesare pentru a prelua simultan cinci proiecte majore de infrastructură.

Totodată, compania consideră că termenul de 15 zile impus pentru predarea proiectelor este imposibil de respectat atât din punct de vedere administrativ, cât și juridic.

Ce spune directorul CNAIR despre transferul proiectelor

Cristian Pistol, directorul CNAIR, a declarat într-o intervenție în emisiunea “Sinteza zilei”, că ministrul Radu Miruță nu a fost corect inflormat când a semnat ordinul. Întrebat care este miza acestui transfer, el a răspuns:

“Eu cred că domnul ministru Miruță nu a fost corect informat de către cei care au elaborat acest ordin de ministru. Ce pot să vă spun este că, pentru prima dată, se întâmplă ca anumite proiecte – și atât de multe – să fie preluate din patrimoniu, din portofoliu, de la CNAIR și duse la această companie care nu are capacitatea să le implementeze fără o consultare prealabilă, așa cum prevede și Codul Administrativ. N-am înțeles care sunt motivele și rațiunea care a stat la baza emiterii acestui ordin pe data de 5 mai. Cert este că noi am atacat cu o cerere prealabilă, în primă fază, acest ordin, arătându-i domnului ministru acele elemente care poate nu au fost luate în calcul de cei care au elaborat documentul, iar evident că vom merge mai departe pe căile legale, așa cum prevede legea”.

Cristian Pistol a spus că transferul nu va face decât să blocheze proiectele de infrastructură: “Eu cred că Ordonanța 55 la care se face referire și care spune că CNIR-ul va prelua acest portofoliu de proiecte al CNAIR-ului tocmai menționează în mod expres: o face pentru a urgenta aceste proiecte, nu pentru a le bloca.

Gândiți-vă cum o companie care în momentul de față cu greu gestionează ce are în portofoliu – nu aș vrea să mă pronunț pe ce se întâmplă acolo – iar pe de altă parte să preia anumite alte proiecte noi pe care nu au capacitatea să le implementeze, să le ducă mai departe. Gândiți-vă că avem proceduri de avizare care sunt specifice activității în momentul de față. Asta nu înseamnă decât că se pun proiectele în întârziere”, a mai precizat Cristian Pistol.

El a precizat că nu a fost contactat direct de ministrul Radu Miruță.

Proiectul Arad–Oradea nu a avut buget

Cristian Pistol mai susține că transferul proiectului Arad–Oradea la CNIR s-a făcut fără criterii clare și fără să aibă buget pentru 2026. Transferul pune sub semnul întrebării declarațiile CNIR privind începerea lucrărilor în această vară, în condițiile lipsei finanțării.

“Nu a existat niciun criteriu și nicio discuție prealabilă. Deci asta este o certitudine în ceea ce privește proiectul, spre exemplu, Arad-Oradea. Acesta este un proiect nou, ținând cont de tot contextul economic în care România se regăsește. Am convenit ca anul acesta – și legiuitorul așa a stabilit prin legea bugetului de stat – un buget zero. Înțeleg acum că directorul de la CNIR a dat o declarație publică prin care a spus că dânsul deblochează și începe execuția lucrărilor în vară. Nu știu când, atâta vreme cât spune că legea bugetului spune că are buget zero pentru 2026, poate fi început?”, a spus Cristian Pistol.