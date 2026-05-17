Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul

3 minute de citit Publicat la 11:35 17 Mai 2026 Modificat la 12:46 17 Mai 2026

Juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026, în care, în cele din urmă, Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul 3. Nota moldovenilor pentru noi a stârnit un val de indignare în mediul online. Iar prezentatoarea televiziunii din Republica Moldova a refuzat, iniţial, să mai intre în direct şi să anunţe punctele. "L-am sunat pe domnul director de la Teleradio din Moldova și am zis: Domnul Andrei, sunați-mă, dar eu refuz asta să prezint! Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România", a afirmat Margarita Druță. Victoria Cușnir, unul dintre membrii juriului din Moldova, a explicat situaţia pentru newsmaker.md.

România a primit doar trei puncte din partea membrilor juriului din Moldova, ceea ce a dus la indignare în mediul online. Membrii juriului din partea Republicii Moldova au fost Andrei Zapșa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Calreac, Ilona Stepan și Victoria Cușnir.

Aceștia au acordat 12 puncte (scorul maxim) Poloniei. Apoi au notat în felul următor: 10 puncte – Israelului, 8 puncte – Greciei, 7 puncte – Bulgariei, 6 puncte – Norvegiei , 5 puncte – Cehiei, 4 puncte – Australiei, 3 puncte – României, 2 puncte – Franței și 1 punct – Italiei.

După ce juriul din Moldova a fost criticat pentru că a oferit României un punctaj prea mic, Victoria Cușnir, membră a juriului, a reacţionat: "Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte".

"Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix doua soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund.

Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a postat Victoria Cușnir pe Facebook.

Totuşi, publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, scor maxim, mai notează sursa amintită.

Prezentoarea TV de la Chişinău: "M-am retras, nu știam cum să-mi revin"

În semn de protest faţă de nota acordată de juriul din Moldova, prezentatoarea televiziunii de la Chişinău nici n-a mai vrut, iniţial, să intre în direct.

"Când am primit rezultatul și-am văzut punctele alea, România, 3 puncte, Ucraina nu era, eu am avut o reacție de șoc, zic: Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?

Vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să-mi revin, știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră în direct.

Cred că am avut purtări de vedetă, l-am sunat pe domnul director de la Teleradio din Moldova și am zis: Domnul Andrei, eu refuz asta să prezint! Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic: România are, acolo, trei puncte, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă", a spus Margarita Druță, prezentatoarea Republicii Moldova la Eurovision 2026.

România a primit 232 de puncte la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu, tânăra de 22 de ani care a câștigat Vocea României în 2023, a dus România pe locul trei la Eurovision 2026. Ea a interpretat piesa „Choke me”, publicul oferindu-i 232 de puncte.

Trofeul a fost câştigat de Bulgaria. Pe locul doi s-a clasat Israel.