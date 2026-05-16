Cât costă motorina şi benzina sâmbătă, 16 mai. Carburantul diesel s-a scumpit în ultimele două zile

1 minut de citit Publicat la 08:20 16 Mai 2026 Modificat la 08:20 16 Mai 2026

Cât costă motorina şi benzina sâmbătă, 16 mai. Sursa foto: Getty Images

Preţurile carburanţilor standard s-au stabilizat, în ultima săptămână, iar fluctuaţiile au fost de doar câţiva bani. Motorina s-a scumpit uşor în ultimele două zile şi a ajuns, sâmbătă, 16 mai, să coste, ca preţ mediu la nivel naţional, 9,57 de lei pentru un litru. Benzina standard costă 9,16 lei/L. Şoferii care au instalaţii GPL montate pe maşini achită 4,39 lei/L de combustibil.

Benzina premium ajunge la un preţ de 9,78 lei pentru un litru, iar motorina premium 10,37 de lei pentru un litru.

Sâmbătă, 16 mai, şoferii plătesc pentru un plin de motorină standard aproximativ 500 de lei (478 lei la un rezervor de 50 de litri).

Prețurile petrolului au crescut iar

Prețul petrolului a crescut după ce președintele Donald Trump a declarat că răspunsul Iranului la propunerile Statelor Unite pentru încheierea războiului este „total inacceptabil”.

Teheranul și-a transmis răspunsul prin intermediul Pakistanului, care a acționat ca mediator între cele două părți. Potrivit agenției iraniene semioficiale Tasnim, Iranul a cerut încetarea imediată a conflictului și garanții că nu vor mai avea loc atacuri americano-israeliene asupra teritoriului iranian.

În tranzacțiile asiatice, petrolul Brent, reperul internațional al pieței, a urcat cu 4,1%, până la 105,50 dolari pe baril, echivalentul a 77,60 lire sterline. Țițeiul tranzacționat în Statele Unite a crescut cu 4,4%, până la 99,80 dolari pe baril, scrie BBC.