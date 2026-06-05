Oraşul din România în care benzina şi motorina au ajuns să coste la fel. Preţuri carburanţi vineri, 5 iunie

Oraşul din România în care benzina şi motorina au ajuns să coste la fel. Foto: Getty Images

Carburanţii continuă să se vândă scump la staţiile din România, în contextul războiului din Iran şi a crizei din Strâmtoarea Ormuz. Astfel, vineri, 5 iunie, un litru de benzină standard se comercializează, în Bucureşti, de exemplu, cu 9,62 de lei pentru un litru, iar motorina standard costă 9,53 lei/litru. În Cluj-Napoca, unele companii vând carburanţii la acelaşi preţ: 9,49 lei pentru un litru. Şoferii care şi-au montat instalaţii GPL pe maşini plătesc, pentru combustibil, 4,40 lei/litru, potrivit datelor Peco Online.

În ceea ce priveşte carburanţii premium, benzina şi motorina au ajuns la preţuri egale în mai multe oraşe din România. Şoferii care aleg acest gen de combustibil achită 10 lei pentru un litru. Acest preţ este practicat de mai multe staţii din Bucureşti, dar şi în alte zone din ţară.

În ciuda scumpirilor, românii au cumpărat mai multă benzină şi motorină

Preţul benzinei şi al motorinei a înregistrat, în martie 2026, una dintre cele mai abrupte creşteri lunare din ultimii ani, însă volumele livrate către piaţă au crescut puternic, în special la motorină, arată o analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).

"La prima vedere, datele INS privind vânzările de produse petroliere la pompă din martie 2026 par să contrazică una dintre cele mai cunoscute reguli economice, atunci când preţurile cresc, consumul scade. Î

În România s-a întâmplat exact invers. Preţul benzinei şi al motorinei a înregistrat una dintre cele mai abrupte creşteri lunare din ultimii ani, însă volumele livrate către piaţă au crescut puternic, în special la motorină. Pentru mulţi observatori aceasta poate părea o anomalie sau chiar un paradox.

În realitate, datele sugerează mai degrabă un comportament economic perfect raţional într-o perioadă de incertitudine, în care anticiparea unor costuri mai mari în viitor a devenit mai importantă decât nivelul efectiv al preţului din prezent", susţine preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă.