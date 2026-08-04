Predoiu a participat la reuniunea Consiliului JAI pentru criza din Ceuta. "Protejarea frontierelor externe, o responsabilitate comună"

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne. Sursa foto: Agerpres

România susţine mobilizarea rapidă a tuturor instrumentelor Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, restabilirea controlului efectiv la frontiera externă şi prevenirea unor noi treceri ilegale, a declarat viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, marţi, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MAI, reuniunea, organizată în format videoconferinţă de preşedinţia irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, a fost convocată ca urmare a evoluţiilor recente din oraşul autonom spaniol Ceuta.

În acest context, Cătălin Predoiu a exprimat solidaritatea deplină a României cu Spania şi a apreciat eforturile autorităţilor spaniole pentru gestionarea unei situaţii de o amploare şi o complexitate deosebite.

"Ministrul român al afacerilor interne a subliniat că prioritatea imediată trebuie să fie stabilizarea situaţiei, protejarea frontierelor externe ale Uniunii, prevenirea unor noi treceri ilegale şi evitarea pierderii altor vieţi omeneşti pe mare. Menţinerea controlului la frontierele externe este esenţială şi pentru credibilitatea sistemelor europene de migraţie şi azil", se arată în comunicatul citat.

De asemenea, potrivit comunicatului, Cătălin Predoiu a transmis că niciun stat aflat în prima linie nu trebuie să gestioneze singur o asemenea presiune.

"Protejarea frontierelor externe reprezintă o responsabilitate comună, iar Uniunea Europeană trebuie să acţioneze solidar, coordonat şi rapid. În acest sens, România susţine mobilizarea tuturor instrumentelor europene disponibile, consolidarea sprijinului operaţional oferit de agenţiile Uniunii, inclusiv de Frontex, şi intensificarea coordonării şi a schimbului de informaţii între statele membre", precizează sursa citată.

Ministrul Cătălin Predoiu a evidenţiat, de asemenea, necesitatea unor proceduri rapide şi eficiente de returnare a persoanelor care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul Uniunii, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, a garanţiilor procedurale şi a obligaţiilor internaţionale.

Totodată, el a subliniat importanţa dezvoltării unor parteneriate solide, previzibile şi reciproc avantajoase cu statele din Africa de Nord, în special cu Marocul. Aceste parteneriate sunt esenţiale pentru prevenirea migraţiei ilegale, combaterea traficului de migranţi, facilitarea readmisiei şi abordarea cauzelor care determină deplasările migratorii.

Vicepremierul a atras atenţia şi asupra riscului ca migraţia să fie instrumentalizată ca mijloc de presiune politică asupra Uniunii Europene. În asemenea situaţii, răspunsul european trebuie să fie rapid, coordonat şi ferm, pentru protejarea frontierelor externe şi a rezilienţei întregii Uniuni. România consideră că experienţa de la Ceuta trebuie valorificată pentru întărirea cooperării operaţionale, creşterea capacităţii de pregătire şi reacţie, consolidarea rolului Frontex şi aprofundarea cooperării cu partenerii internaţionali, arată comunicatul.

"Trebuie să folosim această experienţă pentru a îmbunătăţi coordonarea, a consolida parteneriatele cu statele terţe şi a creşte rezilienţa Uniunii în faţa oricărei tentative de instrumentalizare a migraţiei ca mijloc de presiune politică. Astfel ne protejăm frontierele externe şi păstrăm unitatea şi credibilitatea Uniunii Europene", a declarat viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, citat în comunicat.