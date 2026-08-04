PSD cere anchetă penală după ce Dominic Fritz a rămas primar în Timișoara. Acuzații dure la USR: „Partidul penalilor și condamnaților”

Dominic Fritz. Foto: INQUAM Photos/Virgil Simonescu

PSD cere intervenția Agenției Naționale de Integritate, a Ministerului Afacerilor Interne și a procurorilor după ce prefectul de Timiș a decis să îl sancționeze pe Dominic Fritz cu reducerea indemnizației, fără să îi înceteze mandatul de primar. Social-democrații acuză USR că încearcă să își protejeze liderul și susțin că, în cazul unui conflict de interese constatat definitiv, mandatul ar fi trebuit să înceteze de drept.

Dominic Fritz a primit o sancțiune de 10% din salariu pentru următoarele șase luni, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul său și a menținut raportul ANI prin care fusese constatat conflictul de interese. Prefectul Paul Finta, numit la propunerea USR, afirmă însă că legea nu impune încetarea mandatului într-o astfel de situație.

PSD acuză USR că încearcă să îl „salveze” pe Dominic Fritz

Într-un comunicat transmis marți, PSD susține că reprezentanții USR ar fi încercat mai întâi să introducă în noua Lege a integrității amendamente care ar fi eliminat sancțiunile aplicabile în cazul lui Dominic Fritz.

„PSD condamnă categoric demersurile disperate ale reprezentanților USR din Parlament și din administrația locală de a-l scăpa cu orice preț pe condamnatul definitiv Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile primarilor găsiți în conflict de interese. USR s-a dezis definitiv de principiile de integritate pe care le pretindea cu agresivitate în cazul altor partide. De la lozinca «Fără penali în funcții publice», USR a devenit partidul penalilor și condamnaților”, se arată în comunicat.

Social-democrații îl acuză apoi pe prefectul de Timiș că ar fi ales intenționat o sancțiune mai blândă și califică ordinul emis de acesta drept „un abuz în serviciu scandalos”.

PSD citează Decizia 74/2020 a Înaltei Curți, potrivit căreia, în cazul aleșilor locali pentru care a fost constatat definitiv un conflict de interese sau o incompatibilitate, mandatul încetează de drept, iar prefectul trebuie să constate această situație prin ordin.

„Pentru aleșii locali (primar, președinte al consiliului județean, consilier local sau județean), în privința cărora, printr-un raport de evaluare definitiv, s-a constatat a fi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, legiuitorul a prevăzut că mandatul lor încetează de drept, conform art. 160, 193 și 204 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, norme preluate din Legea nr.215/2001, situație juridică ce este constatată prin ordin al prefectului”, este pasajul invocat de PSD.

În aceeași decizie, se arată că prefectul are obligația „de a constata, respectiv de «a lua act» de încetarea mandatului de primar (...) fără a se substitui unei instanțe judecătorești în înfăptuirea justiției”.

PSD cere ca ordinul prefectului să fie atacat în instanță

Partidul solicită ANI și Ministerului de Interne să conteste ordinul emis de prefectul Paul Finta și cere procurorilor să verifice dacă reprezentanții USR și-ar fi folosit funcțiile pentru a-l menține pe Fritz în funcție.

„PSD solicită Agenției Naționale de Integritate și Ministerului Afacerilor Interne să intervină urgent împotriva acestui abuz și să conteste la instanța de contencios ordinul ilegal al prefectului de Timiș. De asemenea, PSD solicită parchetului să declanșeze o anchetă penală împotriva reprezentanților USR pentru utilizarea abuzivă a funcțiilor și demnităților publice cu scopul de a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz de sancțiunile legale, ce-i sunt aplicabile în urma constatării definitive a conflictului de interese”.

Acuzațiile privind existența unui abuz și caracterul ilegal al ordinului sunt susținerile PSD și nu au fost confirmate printr-o decizie a instanței.