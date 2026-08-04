Se reduce acciza la motorină, TVA-ul de 9% la locuințe se prelungește până la 30 septembrie. Nicușor Dan a promulgat legile

Legile care ar trebui să reducă prețul motorinei și să prelungească TVA redus la locuințe au fost promulgate. Foto: Colaj GettyImages

Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretele de promulgare pentru legea care reduce acciza la motorină și pentru prelungirea TVA-ului redus la achiziționarea de locuințe. „Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a transmis președintele.

„Astăzi am semnat decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea stării de criză pe piața produselor petroliere și legea privind prelungirea termenului de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% la achiziționarea de locuințe.

Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței internaționale a petrolului au dus la creșteri accelerate ale prețurilor la combustibili, inclusiv în țara noastră. Intervenția rapidă a statului a fost din nou necesară, deoarece această creștere a prețurilor se traduce prin creșterea costurilor lanțului pentru cetățeni și operatorii economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și stabilității sectoarelor naționale critice.

Măsurile de protecție stabilite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolului, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără aprobarea prealabilă a Ministerului Energiei pentru a prioritiza asigurarea consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere.

A doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul limită pentru achiziționarea de locuințe cu cotă redusă de TVA de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În plus, cei care au semnat antecontracte pentru achiziționarea de locuințe până la 31 iulie 2025, vor putea finaliza procedura fără TVA majorat până la sfârșitul lunii septembrie.

Într-o perioadă complicată din punct de vedere politic, este un semn de stabilitate și maturitate faptul că măsuri juste și necesare pentru români primesc voturile necesare în Parlament. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a scris acesta.

Cum ar urma să funcționeze acciza dinamică

Legea introduce un mecanism prin care acciza aplicată motorinei standard ar putea fi redusă temporar cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor de la pompă și a cotațiilor internaționale.

În forma convenită de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan și ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare, reducerea inițială ar urma să fie de 10%. Nivelul accizei va fi analizat periodic de Ministerul Finanțelor și ajustat în funcție de situația pieței. Proiectul mai prevede plafonarea adaosului comercial și posibilitatea restricționării exporturilor de motorină și țiței.

Reducerea TVA de la 21% la 19%, propusă în prima variantă a proiectului, a fost eliminată după ce Ministerul Finanțelor a susținut că măsura nu este compatibilă cu legislația europeană.

TVA-ul de 9% la locuințe a fost prelungit până la 30 septembrie

persoanele care au încheiat precontracte de cumpărare a locuinţelor până la 31 iulie 2025 pot să încheie procedura fără TVA majorat până pe 30 septembrie 2026, astfel încât să nu fie afectate de atacul cibernetic de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, scrie Agerpers.

„În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 30 septembrie 2026 inclusiv, persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 9%, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ mai multe condiţii.

Locuinţa trebuie să aibă o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, şi o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Locuinţa în momentul livrării nu poate depăşi data de 30 septembrie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condiţiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe”, se arată în proiect.

Persoana care beneficiază de această lege trebuie să nu fi achiziţionat o altă locuinţă cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023 şi să fi încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic care are ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. Proiectul a fost adoptat cu 287 de voturi.

Pe 15 iulie, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost ținta unui atac cibernetic, care „a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”. De atunci, tranzacțiile imobiliare din toată țara sunt blocate, iar hackerul chiar amenințase că va șterge inclusiv copiile de rezervă.