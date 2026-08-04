Bolojan anunță „planul de rezervă” prin care să oblige marile companii să reducă consumul de energie: Notificate cu 24 de ore înainte

Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului. Foto: gov.ro

Marile companii consumatoare de energie ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte să își reducă temporar consumul, în cazul în care Sistemul Energetic Național nu va putea acoperi cererea în orele de vârf, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Măsura face parte dintr-un mecanism de rezervă pe care Guvernul urmează să îl adopte în perioada următoare.

"În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.

Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune", a anunțat Ilie Bolojan.

Acesta a mai spus că a discutat miercuri despre situația din energie și aprovizionarea cu combustibil a României în mai multe ședințe:

Prima ședință a vizat situația de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite.

"Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național.

Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult".

În ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil, Bolojan precizează că situația s-a îmbunătățit: "Am analizat apoi situația aprovizionării cu combustibil. Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii.

În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori".

Anunțul premierului Bolojan după discuțiile cu furnizorii

Bolojan a discutat cu principalii furnizori de energie măsuri pentru menținerea echilibrului în sistem, inclusiv plata restanțelor din schema de compensare:

"În ultima ședință am discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem. Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.

Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid.

Mulțumesc tuturor cetățenilor și companiilor care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile. Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic".

Anunțul vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat luni, măsuri fără precedent pentru limitarea consumului de electricitate, în special în rândul marilor consumatori industriali, în contextul în care există riscul ca și Unitatea 2 de la Cernavodă să fie oprită.

Pe de altă parte, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a postat marți pe contul de Facebook informația că a crescut nivelul apei la centrala nuclearoelectrică Cernavodă, după ce, luni, scafandrii militari au dinamitat și distrus stânca Pârjoaia.